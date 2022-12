1:2-Heimniederlage zum Jahresabschluss für Aramäer Heilbronn Landesligist verliert gegen die Spvgg Gröningen-Satteldorf.

Die Aramäer haben gegen den direkten Konkurrenten SpVgg Gröningen-Satteldorf eine ärgerliche 1:2-Niederlage einstecken müssen und wurden dadurch von den Hohenloher in der Tabelle überholt. Die Gäste die seit ihrem Trainerwechsel vor wenigen Wochen noch ohne Punktverlust da stehen, begannen auf dem schwer bespielbaren Platz sehr motiviert. Dennoch gehörte die Anfangsphase Heilbronn. Robin Binder starte einen Vorwärtsgang in Minute 2, der allerdings nicht für die erste Gefahr sorgen konnte.

Auch beim Freistoß von Kresimir Strangar in der 7.Spielminute musste Gästetorhüter Jens Kostan nicht eingreifen. In der 11.Minute grätschte der Satteldorfer Andreas Etzel einen Steckpass von Heilbronn in letzter Sekunde weg. Dann kamen die Gäste deutlich besser ins Spiel. Baris Yerlinkaya wurde in abseitsverdächtiger Position gut angespielt und spielte weiter auf Timo Müller. Müller schoß für Heilbronns Keeper Lazaridis unhaltbar unter die Latte zum umjubelten 0:1 ein.

Die Satteldorfer nutzten nun das Momentum und bekamen nach einem Foul von Robin Binder in der 25.Minute einen Strafstoß zugesprochen. Andreas Etzel übernahm die Verantwortung und verwandelte zum 0:2. In der restlichen Ersten Halbzeit hatte Satteldorf das Spiel im Griff ohne vorne selbst für mega Akzente zu sorgen. Heilbronns Vincenzo Cianciolo setzte in Minute 37 einen Fernschuß über das Tor.

Nach dem Seitenwechsel wurden die Heilbronner aktiver. In der 54.Minute umlief Jan Stascak Jens Kostan. Der Satteldorfer Keeper hielt jedoch den Ball. Kurze Zeit später zog Isa Gökmen einen Fernschuß über das Tor. Dann allerdings durfte Heilbronn jubeln. Nach schöner Vorarbeit von Robin Binder brachte Jan Stascak in der 65.Minute den Ball zum 1:2 im Tor unter. Anschließend drückte Heilbronn auf den Ausgleich, und ließ dabei immer wieder gefährliche Konter der Gäste zu.

Baris Yerlinkaya (73. und 80.) , Timo Müller (81.), Robin Belesnai (88.) und Jannis Wacker (90.) scheiterten jeweils sehr kanpp. Auch die Aramäer hatten Chancen zum Ausgleich zu kommen. Die größte Chance hatte Stascak in der 90.Minute. Sein wuchtiger Schuß wurde von der Satteldorfer Abwehr in das Toraus geblockt. Matthias Ger scheiterte mit einem Fernschuß. So blieb es beim verdienten 1:2 für Satteldorf. Hauptschiedsrichter Dominik Wagner vom SV Allmersbach leitete die Partie souverän. Die Aramäer überwintern trotz der Niederlage auf einem Nicht-Abstiesgplatz und können auf ein erfolgreiches Jahr 2022 zurück schauen.

