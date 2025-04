1:2-Heimniederlage gegen Freiberg

Am heutigen Freitagabend empfing unser FC 08 Homburg am 31. Spieltag der Regionalliga Südwest den SGV Freiberg. Gegen den nun Tabellenzweiten mussten sich die Grün-Weißen knapp mit 1:2 geschlagen geben.

Cheftrainer Roland Seitz nahm keine Änderungen an der Startelf gegenüber dem 3:0-Auswärtssieg beim FSV Frankfurt am vergangenen Wochenende vor und vertraute damit der gleichen Startelf wie schon bei den Siegen gegen Offenbach und Frankfurt. Vor dem heutigen Spiel wurde David Hummel für sein 100. Pflichtspiel für unseren FCH geehrt, welches er am Samstag in Frankfurt absolvierte.

Die Homburger starteten ordentlich in die Partie und ließen den Ball von Beginn an gut laufen. Auf dem Platz ging es von Anfang an hitzig zu. So sah Marco Kehl-Gomez bereits nach 4 Minuten nach hartem Einsteigen gegen Benjamin Kirchhoff die Gelbe Karte. Kurz darauf sah auf der anderen Seite Mart Ristl nach taktischem Foul ebenfalls gelb. In der 11. Minute gingen die Gäste mit ihrer ersten Chance des Spiels nach einem Standard in Führung. Der Freistoß kam scharf in den Strafraum, wo Marco Kehl-Gomez am höchsten stieg und den Ball unhaltbar zum 0:1 ins lange Eck köpfte.

Aber auch die Homburger wurden offensiv immer wieder gefährlich und machten Druck. So verpasste ein Versuch von David Hummel nach Flanke von Markus Mendler sein Ziel in der 18. Minute nur knapp. Vier Minuten später ging ein Kopfball von Kirchhoff haarscharf am Freiberger Tor vorbei. In der 26. Minute wurde ein Distanzschuss von Max Jansen an den Pfosten abgefälscht. Die Gäste kamen, wenn dann meist nur durch Standards vors gegnerische Tor, blieben dabei jedoch zunächst ungefährlich. Das Spiel selbst blieb weiter hitzig mit vielen Fouls und Unterbrechungen. Schiedsrichter Christian Steib verteilte auf beiden Seiten munter Gelbe Karten, sodass bis zur Pause bereits insgesamt 6 Verwarnungen verteilt wurden. Nachdem FCH-Keeper Lukas Hoffmann in der 45.+1 Minute einen Schuss von Hilal El-Helwe stark parieren konnte, fiel in der Nachspielzeit aber doch noch das 0:2 – erneut nach einem Standard. Nach einem Eckball stieg Yannick Osee am höchsten und köpfte den Ball ins Tor. So ging es dem 0:2-Rückstand in die Halbzeit.

Zur Halbzeit wechselte unser FCH und Dominic Schmidt kam für Max Jansen in die Partie. Schmidt verbuchte auch gleich den ersten Torabschluss für sich, der von SGV-Keeper Thomas Bromma aber weggefaustet werden konnte. In der 55. Minute verpasste Hummel per Kopf am zweiten Pfosten nur knapp, der Ball ging haarscharf am Lattenkreuz vorbei. Aber auch Torwart Hoffmann wurde von den Freibergern immer wieder geprüft. So klärte er nach einer knappen Stunde gleich zweimal gut. In der 61. Minute gelang unserem FCH dann aber schließlich der Anschlusstreffer. Nach starkem Zuspiel in den Lauf durch Mendler zog Minos Gouras in der Mitte ab. Keeper Bromma war zwar noch dran, aber die Kugel rollte trotzdem noch zum 1:2 über die Linie.

Daraufhin drängten die Homburger auf den Ausgleich und machten weiter Druck, mussten jedoch wachsam bei den gefährlichen Kontern der Gäste bleiben. Sie kombinierten sich immer wieder nach vorne durch, doch meist hatte ein Freiberger am Ende den Fuß dazwischen. In der Nachspielzeit fiel dann nach einer Ecke fast doch noch der Ausgleich für unseren FCH, aber der Ball konnte noch auf der Linie geklärt werden. Somit mussten sich die Homburger dem nun Tabellenzweiten SGV Freiberg am Ende mit 1:2 geschlagen geben. den Ausgleich und machten weiter Druck, mussten jedoch wachsam bei den gefährlichen Kontern der Gäste bleiben. Sie kombinierten sich immer wieder nach vorne durch, doch meist hatte ein Freiberger am Ende den Fuß dazwischen. In der Nachspielzeit fiel dann nach einer Ecke fast doch noch der Ausgleich für unseren FCH, aber der Ball konnte noch auf der Linie geklärt werden. Somit mussten sich die Homburger dem nun Tabellenzweiten SGV Freiberg am Ende mit 1:2 geschlagen geben. Damit reißt die Serie von zuletzt 7 ungeschlagenen Ligaspielen in Folge

Gäste-Trainer Kushtrim Lushtaku sagte nach dem Spiel: "Es war ein sehr intensives Spiel, in das wir gut reingekommen sind. Wir machen dann auch das 1:0 durch Kehl-Gomez und wurden dann immer besser, was zum 0:2 kurz vor derPause führte. Auch den zweiten Durchgang haben wir stark begonnen, aber wie es halt1 so ist, wenn man vorne nicht trifft kriegt man hinten einen rein. Sie haben viel Druck aufgebaut und wenn sie mit dem Kopfball treffen geht es 2:2 aus". Er ergänzt: "Roland hat zwei Jahre hier mit mir gearbeitet, da macht man sich Gedanken, was er nicht kennt, aber wir konnten das heute nicht so umsetzen. Wir haben versucht unser Spiel durchzuziehen. Wir hoffen, dass bis zum Pokalspiel am Dienstag einige angeschlagene Spieler zurückkommen"

FCH-,Trainer Roland Seitz meinte: "Ich hätte mir auch ein Remis gewünscht, wir hatten im ersten Durchgang ka auch zwei Chancen, dann läuft es anders wenn die reingehen. Ihre Standards gingen rein, unsere nicht. Es gab eigentlich kein Mitteleld, es ging fast ständig von Strafraum zu Strafraum. Wir hätten eventuell einen Elfer kriegen können und bei unserer letzten Chance läuft einer von ihnen auf die Torlinie um zu klären. Die Niederlage tut weh, ist aber nach den erfolgreichen letzten Wochen verschmerzbar.

Am kommenden Wochenende tritt unser FC 08 Homburg beim Spitzenreiter der Regionalliga Südwest, der TSG 1899 Hoffenheim II, an. Angesetzt ist die Partie für Sonntag, den 04. Mai um 14 Uhr. Jedoch wird seitens der Liga noch geprüft, ob das Spiel aufgrund des Saarlandpokal-Halbfinals am 06. Mai gegen den 1. FC Saarbrücken verlegt wird. Eine Entscheidung fällt voraussichtlich am Montag und wird dann auch über unsere Kanäle kommuniziert.

Für den SGV Freiberg geht es bereits am Dienstag (19 Uhr, BIZERBA-Arena, Tübinger Str.) mit dem Achtelfinal-Pokalspiel auf Verbandsebene bei der TSG Balingen weiter.