1:2 gegen Geratskirchen: Vilstallöwen mit gebrauchten Tag +++ Zwei Kontertore reichen den tiefstehenden Gästen zum Auswärtssieg - FCVE II und III mit Siegen gegen Rapid Vilsheim +++

Eine sowohl ärgerliche als auch bittere 1:2 Heimniederlage musste der FCVE am Sonntag hinnehmen. Die erwartet tiefstehende DJK nutzte zwei Unachtsamkeiten der Löwendefensive zur 0:2 Pausenführung aus. Der Anschlusstreffer nach einem Freistoß in der Schlussphase reichte nur noch zum Anschlusstreffer.

"In Hälfte eins hatten wir auf schwer zu bespielendem Geläuf im Aufbau zu wenig Tempo und spielten dem Gegner dadurch in deren Karten, da er mit destruktivem Fußball lediglich defensiv verteidigen wollte", erklärte FCVE-Coach die erste Halbzeit. Tatsächlich konnte sich der FCVE kaum Torchancen erarbeiten. Einzig ein Versuch durch Cedric Gruber ging über den Kasten. Zudem schlichen sich im Aufbauspiel einzelne Fehler ein, welche den Löwen zum Verhängnis wurden: "Dann gehen wir verdient auch mit zwei null Rückstand in die Halbzeit, da wir mit unnötigen Fehlpässen im Aufbau dem Gegner die Tore schenken." Der erste Schuss der Gäste durch Martin Moser nach einem Stoppfehler der Löwenabwehr landete sehenswert im Torwinkel zum 0:1 ( 39. Minute). Kurz vorm Halbzeitpfiff schlugen die Gäste durch Johannes Huber nach einem Abpraller erneut zu (45. Minute).

Nach dem Seitenwechsel verteidigte Geratskirchen die Führung weiterhin äußerst tiefstehend und ließ die FCVE-Offensive kaum zur Entfaltung kommen. Torchancen aus dem Spiel heraus waren Mangelware. So kam der FCVE erst in der Schlussphase nach einem Freistoß zum Anschlusstreffer durch Tobias Holzner ( 83 Min.). Am Ende brachten die Gäste die knappe Führung aber über die Zeit. FCVE-Coach Andreas Kirschner: "Nach der Halbzeit stand der Gegner noch tiefer und konzentrierte sich noch mehr aufs leidenschaftliche Verteidigen. Zahlreiche Spieluntersuchungen ließen auch kaum Spielfluss zu. Am Ende ist's eine unglaublich bittere Niederlage, die wir aber auch wieder wegstecken werden uns kommenden Sonntag wieder wett machen werden."