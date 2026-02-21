1:2 gegen Bonn: 1. FC Bocholt taumelt weiter durch die Rückrunde

Bocholt verliert gegen den Bonner SC. – Foto: IMAGO/ Klumpen Sportfoto

Der 1. FC Bocholt kommt weiter nicht in Tritt. Am Ende einer katastrophalen zweiten Hälfte gaben die Schwatten nicht nur die anfängliche Führung aus der Hand, sammelten in der Schlussphase sogar auch noch zwei Rote Karten. So rückt die Abstiegszone für die Elf von René Lewejohann immer näher. Der Bonner SC kann unterdessen beruhigt durchatmen und kommt dem Klassenerhalt einen Schritt näher

Bonn lässt nach guter Anfangsphase nach

Bonn brauchte zunächst nicht viel Anlaufzeit, setzte den Gegner früh unter Druck und wagte auch schon manche Offensivvorstöße in die gegnerische Gefahrenzone. Besonders gefährlich wurde es dabei nach einem Zuspiel auf Robin Bird. Der Angreifer zog bis auf die Grundlinie vor und brachte die Kugel scharf entlang der Torlinie durch den Strafraum, fand dabei aber keinen Mitspieler (4.).

Allmählich beruhigte sich die Partie. Auf dem sichtbar mitgenommenen Rasen erspielte sich der FCB immer mehr Feldvorteile, wurde aber erstmals durch einen ruhenden Ball besonders gefährlich. Nach einem langen Einwurf von Julian Riedel geriet die Kugel wohl an einen Arm eines BSC-Spielers. Schiedsrichter Lars Bramkamp entschied auf Strafstoß. Dem nahm sich Arnold Budimbu an. Die große Chance zum ersten Treffer im Jahr 2026 vergab er allerdings leichtfertig. Sein unplatzierter Schuss wurde zunächst von Elias Bördner nach vorne abgewehrt, den Abpraller per Kopf konnte Budimbu nicht ordentlich drücken (12.).

Bocholt war weiterhin spielbestimmend, aber auch nicht gefestigt. Bestes Beispiel: Stipe Batarilo hatte bei seinem Rückpass auf Paul Grave nicht auf dem Schirm, dass Jonas Berg genau darauf gelauert hatte. Nahe der Mittellinie riss Batarilo den Angreifer um, hatte Glück, dass er mit der Gelben Karte davonkam (18.). Die Situation sollte dem BSC aber auch keinen Auftrieb geben. Weiter konnte Bocholt den Ball vorgreifend in den eigenen Reihen zirkulieren lassen. Nach gut einer halben Stunde kam Winter-Zugang Charles Herrmann mit seinem Abschluss dem Führungstreffer schon nahe (34.). Nach dem folgenden Eckball brach dann der Bann. Marvin Lorch hatte im Strafraum viel Platz und vollendete artistisch und aus der Drehung zur Führung (35.). Weitere Umschaltsituationen der Bocholter wurden nicht sauber genug ausgespielt, um für nennenswerte Gefahr zu sorgen. So ging es mit der 1:0-Führung in die Kabinen.

Doppelschlag Cueto und zwei Mal Rot

Und nach dem Seitenwechsel spiegelte sich das anfängliche Bild aus Hälfte eins. Bonn war aktiver, Bocholt zunächst in der Zuschauerrolle. Nachdem der FCB die ersten Minuten aber noch wegverteidigen konnten, wurde es nach einem weiteren Lapsus von Batarilo brenzlig. Nahe der Strafraumecke, in einer eigentlich ungefährlichen Situation, kam er zu spät und legte seinen Gegenspieler. Den folgenden Strafstoß verwandelte Lucas Cueto cool zum Ausgleich (57.). Es kam gleich knüppeldick. Bonn machte über die linke Seite Dampf. An die flache Hereingabe von links kam Grave nur mit den Fingerspitzen und legte die Kugel unfreiwillig vor die Füße von Cueto, der nur noch locker ins leere Tor treffen musste (57.).

Bocholt wirkte in der Folge konsterniert, leistete sich immer wieder einfache Abspielfehler. Bonn musste daher auch nicht viel machen, um die Führung zunächst zu behaupten. Den drei Punkten kam der BSC dann sogar noch einen Schritt näher, als Batarilo seinen Gegenspieler nach einem Konter zu Boden riss. Für den bereits verwarnten 32-jährigen war entsprechend frühzeitig Schluss (71.).

Die Frustration der Spieler und Zuschauer war in der Folge klar zu vernehmen. Echte Aufbruchsstimmung kochte so zu keinem Zeitpunkt auf. Kurz vor Schluss kam es nämlich noch schlimmer für den FCB. Der eingewechselte Ozan Hot wollte aus 60 Metern vor dem eigenen Tor eigentlich das taktische Foul ziehen, für Bramkamp war es jedoch eine Notbremse. Eine mindestens harte Entscheidung (88.). In doppelter Unterzahl schmiss der FCB noch einmal alles nach vorne, Bonn verteidigte jedoch alles ohne große Probleme weg. So setzt es den nächsten Rückschlag für die Bocholter, die sich allmählich sogar Sorgen um den Klassenerhalt machen müssen.

1. FC Bocholt – Bonner SC 1:2

1. FC Bocholt: Paul Grave, Philipp Hanke, Julian Riedel, Jeff Mensah, Dominik Lanius (80. Ozan Hot), Paul Seidel (74. Johannes Dörfler), Marlon Frey (74. Nazzareno Ciccarelli), Marvin Lorch, Stipe Batarilo, Arnold Budimbu, Charles-Jesaja Herrmann - Trainer: René Lewejohann

Bonner SC: Elias Bördner, Markus Wipperfürth, Bilal-Badr Ksiouar, Massaman Keita, Roman Doulashi, Maximilian Pommer, Haris Mesic (55. Tobias Peitz), Bogdan Shubin (73. Eray Isik), Jonas Berg (73. Daiki Kamo), Robin Bird, Lucas Cueto - Trainer: Björn Mehnert

Schiedsrichter: Lars Bramkamp

Tore: 1:0 Marvin Lorch (35.), 1:1 Lucas Cueto (55. Foulelfmeter), 1:2 Lucas Cueto (57.)

Gelb-Rot: Stipe Batarilo (71./1. FC Bocholt/)

Rot: Ozan Hot (87./1. FC Bocholt/Notbremse)

Besondere Vorkommnisse: Arnold Budimbu (1. FC Bocholt) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Elias Bördner (13.).