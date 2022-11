12. BWK-ArenaCup steht in den Startlöchern Planungen für internationales Turnier läuft auf Hochtouren

Bereits elf Mal fand der BWK-ArenaCup in der Arena Hohenlohe bereits statt. Geduld war bei den Veranstaltern gefragt, wenn es um die Ausrichtung der zwölften Auflage des prestigeträchtigen Jugend-Hallenturniers ging.

Besonders freut es die Verantwortlichen, dass sie den Turniersieger aus dem Jahr 2020 von einer erneuten Teilnahme überzeugen konnten. Im Sommer diesen Jahres war man zu Gast bei Benfica Lissabon – in einer besten Akademie der Welt Bereits während der Gespräche mit dem neuen Team Manager der U14/U15 - Hugo Ribeiro - erhielt man die mündliche Zusage, die seit dem 17. September auch schriftlich vorliegt.

Und ist es endlich wieder soweit. Der 12. Internationale BWK-ArenaCup findet am 14. und 15. Januar 2023 statt!

Im September haben die Vorbereitungen gestartet und aktuell ist man dabei die Arbeit auf möglichst viele Schultern zu Verteilen. Außerdem wurden bereits ehemalige Gastfamilien kontaktiert. Wenn Sie auch Teil des BWK ArenaCups werden wollen, dann wendet euch gerne per Mail an gastfamilien@bwk-arenacup.de oder helfer@bwk-arenacup.de.

Aufgrund der Tatsache, dass die Spieler der letzten beiden Jahrgänge keinen BWK ArenaCup spielen konnten, laufen Planungen diese Lücke 2023 zu schließen. Außedem findet am Vorabend des U15 BWK ArenaCup zum ersten Mal der 1. Hartmut-Layer-Cup für die U13 statt, für den bereits folgende Vereine zugesagt haben: 1. FC Heidenheim, 1. FC Nürnberg, TSG Hoffenheim, Bayer 04 Leverkusen, 1. FSV Mainz 05. Zwei Rückmeldungen stehen noch aus.

Tickets werden wieder ab Dezember über Reservix angeboten. Die Preisgestaltung wird aufgrund der derzeitigen Diskussionen ähnlich wie in den vergangenen Turnieren sein. Der Einlass am 14. Januar 2023 öffnet um 11:00 Uhr, Beginn ist um 11:45 Uhr. Am 15. Januar 2023 wie die Arena Hohenlohe um 08:15 Uhr geöffnet, Beginn der Spiele ist dann um 9 Uhr.