11.907 Saisontickets - RWE hat alle Dauerkaten verkauft

Bei RWE wurde erneut das volle Dauerkarten-Kontingent ausgeschöpft. – Foto: Imago Images

Das ging fix: Am Dienstagnachmittag, 7. Juli, hatte Rot-Weiss Essen die letzten 350 Dauerkarten für die Saison 2026/27 im Mitglieder-Verkauf angeboten. Und diese Saisontickets waren innerhalb von nur wenigen Minuten vergriffen. Das bedeutet: Alle 11.907 Dauerkarten für Heimspiele von Rot-Weiss Essen in der neuen Spielzeit sind nun verkauft. Vom 10. Juni an hatten bisherige Dauerkarteninhaber die Möglichkeit bekommen, ihr Saisonticket verlängern.

Starkes Bekenntnis zu RWE

„Ein herzliches Dankeschön an unsere Fans für diese außergewöhnliche Unterstützung. Dass bereits so viele Menschen ihre Dauerkarte verlängert haben, ist ein starkes Bekenntnis zu Rot-Weiss Essen und zeigt, welche Strahlkraft unser Verein besitzt“, sagt RWE-Vorstand Alexander Rang. „Diese Begeisterung gibt uns Rückenwind für die gesamte Saison und ist zugleich ein wichtiger Ansporn für unsere Mannschaft. Gemeinsam mit unseren Fans wollen wir die Hafenstraße auch in dieser Spielzeit wieder zu einer Festung machen und viele besondere Momente erleben.“

Die RWE-Ticketing-Abteilung macht die Dauerkarten versandfertig und wird sie ab Mitte Juli postalisch bzw. digital versenden. "Wir bitten hier um etwas Geduld und darum von Nachfragen zum Versandstatus abzusehen", erklärt der Verein.