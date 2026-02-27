11:9 Tore nach zwei Testspielen

Nachdem der erste Test deutlich mit 9:1 gegen den Kreis-B-Ligist SG Hotzenwald gewonnen wurde, gab es beim Bezirksligist SV Buch nichts zu holen. Eine deftige 2:8 Niederlag trübt den Start in die Rückrunde, doch bei einem genaueren Blick auf das Testspiel müssen die Köpfe nicht zu tief in den Sand gesetzt werden.

Buch hat sich auf ihrem neuen Kunstrasen bereits bestens eingespielt, Daniel Pietzke bat seine Akteure in den letzten Tagen zu einem wahrlichen Testspielmarathon. Dienstag gegen Eschbach (4:3), Donnerstag gegen Andelsbach (8:2) und Samstag gegen Bergalingen (8:0, Tipp der Redaktion). Die Gastgeber starteten demnach völlig in ihrer Rolle als Favorit und konnten nach nur 3 Minuten durch Illmann nach einer Ecke und anschliessendem Kuddelmuddel treffen. Buch liess danach Andelsbach gewähren und der Gast kam einige male vielversprechend vors Tor. Mit etwas Abschlussgenauigkeit wäre hier zumindest der Ausgleich zwingend gewesen. Buch setzte aber immer wieder entscheidend dazwischen und konnte sich mit nur wenigen Pässen in die gefährliche Zone spielen. Lehmann war es dann, der binnen 3 Minuten auf 3:0 erhöhen konnte. Besonders sein 3:0 aus spitzem Winkel sorgte dann für den ein oder anderen Applaus.