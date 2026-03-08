 2026-03-05T07:49:35.839Z

1:19 - Nächster Pflugfeldener Tiefpunkt, Kellerkind schlägt Münchingen

Bezirksliga Enz/Murr: Die Übersicht aller Partien des 23. Spieltags

von Timo Babic
– Foto: Joachim Koschler

Am 23. Spieltag der Bezirksliga Enz/Murr hat sich die Liga in einen Ausnahmezustand gespielt. Der Tabellenführer SV Germania Bietigheim schoss sich mit einem 19:1 in Pflugfelden in neue Sphären und führt nun mit 49 Punkten (74:19 Tore). Doch während Germania jubelt, erlebte der direkte Verfolger TSV Münchingen einen Absturz: 0:5 bei NK Croatia Bietigheim – und der Vorsprung schmilzt nicht, er bleibt stehen. Dahinter rückt TSV Heimsheim mit dem 6:1 in Löchgau auf 38 Punkte vor, Kornwestheim gewann ein intensives 3:2 gegen Aldingen und steht bei 37. Unten wird es immer bitterer: TV Pflugfelden bleibt bei 3 Punkten – jetzt mit 19:142 Toren. In einer Liga mit vier Absteigern plus Abstiegsrelegation sind solche Ergebnisse nicht nur Schlagzeilen, sie verändern ganze Wochen.

Heute, 15:00 Uhr
FC Marbach
FC MarbachFC Marbach
TSV Phönix Lomersheim
TSV Phönix LomersheimTSV Phönix
0
1
Abpfiff

Marbach hatte zuletzt noch bei Bissingen II gewonnen – und steht nun vor einem Ergebnis, das wehtut. Lukas Buck traf in der 81. Minute zum 0:1 und entführte für TSV Phönix Lomersheim drei Punkte aus Marbach. Ein einziges Tor, aber ein großer Effekt: Marbach bleibt bei 32 Punkten, Phönix schiebt sich auf 25 – und gewinnt ein Spiel, das nach Tabelle nach unten und nach Kopf nach oben wirkt.

Heute, 15:00 Uhr
TASV Hessigheim
TASV HessigheimHessigheim
TSV Merklingen
TSV MerklingenMerklingen
5
0
Abpfiff

Ein Ergebnis wie ein Befreiungsschlag – und ein Nachmittag, der komplett in Hessigheimer Händen lag. Jannik Egger eröffnete den Abend (10.), Fabian Streicher erhöhte (21.), dann kam der Egger-Dreierpack: 3:0 (30.), 4:0 (45.). Björn Rewitzer machte in der 57. Minute das 5:0 perfekt. Hessigheim springt damit auf 29 Punkte, Merklingen bleibt bei 30 – und trägt diese fünf Gegentreffer wie eine schwere Last in die nächsten Wochen.

Heute, 15:00 Uhr
FV Löchgau
FV LöchgauFV Löchgau II
TSV Heimsheim
TSV HeimsheimHeimsheim
1
6
Abpfiff

Heimsheim hat das nächste Ausrufezeichen gesetzt – brutal, klar, ohne Diskussion. Tim Widmaier (12.) und Robin Kuhn (26.) stellten früh auf 0:2, danach zog Heimsheim davon: Lino Widmaier (60.), Lucca Grau (62.). Löchgau II fand durch Fabijan Spaqi (72.) den Treffer zum 1:4, doch Heimsheim blieb gnadenlos: Mike Martin (76.) und erneut Tim Widmaier (82.) zum 1:6. Heimsheim steht nun bei 38 Punkten, Löchgau II bei 27 – und diese sechs Gegentore sind ein tiefer Einschnitt.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Schwieberdingen
TSV SchwieberdingenTSV Schwieb.
AKV B.G. Ludwigsburg
AKV B.G. LudwigsburgAKV B.G. LB
9
0
Abpfiff

Nach dem 4:1 in der Vorwoche folgt nun der nächste Sturm – diesmal ein 9:0. Schwieberdingen begann durch Florim Nimoni (19.), dann dominierte Giuseppe Masso mit drei Treffern: 2:0 (25.), 3:0 (29.), 5:0 (65.). Dazwischen traf Fabio Morello per Foulelfmeter (38.) zum 4:0. Danach ging es weiter: Enes Baran Özbek (69.), Francesco Masso doppelt (82., 84.) und Fabian Neumann (87.). Schwieberdingen steht jetzt bei 27 Punkten, der AKV bleibt bei 20 – und hat nach diesem Ergebnis ein Torverhältnis von 49:85, das die Härte dieser Saison abbildet.

Heute, 15:00 Uhr
SV Salamander Kornwestheim
SV Salamander KornwestheimSVS Kornwest
TV Aldingen
TV AldingenTV Aldingen
3
2
Abpfiff

Ein Spiel für die Nerven – und für die Erinnerung. Jakob Vilsmeier brachte Aldingen früh in Führung (7.), doch Marco Reichert drehte die Partie mit einem Doppelpack: 1:1 (22.), 2:1 (32.). Aldingen kam zurück: Jan Hegener glich zum 2:2 aus (51.). Als das Spiel nach offener Schlacht aussah, schlug erneut Marco Reichert zu – 3:2 in der 85. Minute. Schiedsrichter Roba Moustafa (Reichenbach) leitete die Partie. Kornwestheim steht nun bei 37 Punkten, Aldingen bei 36 – und beide Teams wissen nach diesem Spiel: Hier geht es nicht nur um Tabellenplätze, hier geht es um Charakter.

Heute, 15:00 Uhr
TV Pflugfelden
TV PflugfeldenPflugfelden
SV Germania Bietigheim
SV Germania BietigheimSV Germania
1
19
Abpfiff

Es ist ein Ergebnis, das die Liga erschüttert. SV Germania Bietigheim gewann beim Schlusslicht TV Pflugfelden mit 19:1 – und schrieb eine Torschützenliste, die länger ist als manche Spielberichte. Germania eröffnete durch Jan Sonntag (3.), dann ein Eigentor von Tajudeen Abiodun Olaonipakun (6.). Es folgten Tore im Stakkato: Noah Marinkovic (15.), Pascal Schöbinger (16.), Jan Sonntag (18.) und per Foulelfmeter (22.), wieder Schöbinger (30.), Livio Falco (32.), Richmond Ansu (41.). Pflugfelden traf per Foulelfmeter durch Zaki Yazdeen Hasan Faidi (42.) zum 1:9 – doch selbst dieses Tor wurde vom Sturm verschluckt. Danach: Jan Sonntag (48.), Leon Macan (50.), Jan Sonntag (57.), Elias Abraha (64.), Livio Falco (66.), Jan Sonntag (71.), Elias Abraha (72.), Richmond Ansu per Foulelfmeter (84.), Jan Sonntag (85.) und Jan Sonntag (89.) zum 1:19.
Die Tabelle trägt nun die Härte schwarz auf weiß: Germania hat 74:19 Tore und 49 Punkte. Pflugfelden bleibt bei 3 Punkten – jetzt mit 19:142 Toren.

Heute, 15:00 Uhr
NK Croatia Bietigheim
NK Croatia BietigheimNK Bi'heim
TSV Münchingen
TSV MünchingenMünchingen
5
0
Abpfiff

Der Schock des Spieltags – nicht wegen des Ergebnisses an sich, sondern wegen seiner Wirkung auf das Titelrennen. NK Croatia Bietigheim gewann gegen den Zweiten TSV Münchingen mit 5:0. Marko Turkovic traf zum 1:0 (16.), dann drehte Daniel Divković auf: 2:0 (50.), 3:0 (58.). Louis März erhöhte (68.), Adrian Andric machte in der 81. Minute den Endstand perfekt. Croatia springt auf 20 Punkte, Münchingen bleibt bei 46 – und verliert nicht nur drei Punkte, sondern auch Torverhältnis und Selbstverständnis.

Heute, 15:00 Uhr
SV Pattonville
SV PattonvillePattonville
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen II
1
2

Ein enges Spiel mit klarer Wirkung für das obere Mittelfeld. Leon Tobler brachte Bissingen II in Führung (23.), Richard Frimpong erhöhte auf 0:2 (67.). Pattonville kam durch Daniel Gelt (71.) zum Anschluss, doch mehr sprang nicht heraus. Bissingen II steht nun bei 34 Punkten, Pattonville bleibt bei 27 – und muss weiter aufpassen, nicht tiefer in die Unruhezone zu rutschen.

