1:19 - Nächster Pflugfeldener Tiefpunkt, Kellerkind schlägt Münchingen

23. Spieltag der Bezirksliga Enz/Murr

– Foto: Joachim Koschler

Am 23. Spieltag der Bezirksliga Enz/Murr hat sich die Liga in einen Ausnahmezustand gespielt. Der Tabellenführer SV Germania Bietigheim schoss sich mit einem 19:1 in Pflugfelden in neue Sphären und führt nun mit 49 Punkten (74:19 Tore). Doch während Germania jubelt, erlebte der direkte Verfolger TSV Münchingen einen Absturz: 0:5 bei NK Croatia Bietigheim – und der Vorsprung schmilzt nicht, er bleibt stehen. Dahinter rückt TSV Heimsheim mit dem 6:1 in Löchgau auf 38 Punkte vor, Kornwestheim gewann ein intensives 3:2 gegen Aldingen und steht bei 37. Unten wird es immer bitterer: TV Pflugfelden bleibt bei 3 Punkten – jetzt mit 19:142 Toren. In einer Liga mit vier Absteigern plus Abstiegsrelegation sind solche Ergebnisse nicht nur Schlagzeilen, sie verändern ganze Wochen.

Marbach hatte zuletzt noch bei Bissingen II gewonnen – und steht nun vor einem Ergebnis, das wehtut. Lukas Buck traf in der 81. Minute zum 0:1 und entführte für TSV Phönix Lomersheim drei Punkte aus Marbach. Ein einziges Tor, aber ein großer Effekt: Marbach bleibt bei 32 Punkten, Phönix schiebt sich auf 25 – und gewinnt ein Spiel, das nach Tabelle nach unten und nach Kopf nach oben wirkt.

---



Ein Ergebnis wie ein Befreiungsschlag – und ein Nachmittag, der komplett in Hessigheimer Händen lag. Jannik Egger eröffnete den Abend (10.), Fabian Streicher erhöhte (21.), dann kam der Egger-Dreierpack: 3:0 (30.), 4:0 (45.). Björn Rewitzer machte in der 57. Minute das 5:0 perfekt. Hessigheim springt damit auf 29 Punkte, Merklingen bleibt bei 30 – und trägt diese fünf Gegentreffer wie eine schwere Last in die nächsten Wochen.

---



Heimsheim hat das nächste Ausrufezeichen gesetzt – brutal, klar, ohne Diskussion. Tim Widmaier (12.) und Robin Kuhn (26.) stellten früh auf 0:2, danach zog Heimsheim davon: Lino Widmaier (60.), Lucca Grau (62.). Löchgau II fand durch Fabijan Spaqi (72.) den Treffer zum 1:4, doch Heimsheim blieb gnadenlos: Mike Martin (76.) und erneut Tim Widmaier (82.) zum 1:6. Heimsheim steht nun bei 38 Punkten, Löchgau II bei 27 – und diese sechs Gegentore sind ein tiefer Einschnitt.



Nach dem 4:1 in der Vorwoche folgt nun der nächste Sturm – diesmal ein 9:0. Schwieberdingen begann durch Florim Nimoni (19.), dann dominierte Giuseppe Masso mit drei Treffern: 2:0 (25.), 3:0 (29.), 5:0 (65.). Dazwischen traf Fabio Morello per Foulelfmeter (38.) zum 4:0. Danach ging es weiter: Enes Baran Özbek (69.), Francesco Masso doppelt (82., 84.) und Fabian Neumann (87.). Schwieberdingen steht jetzt bei 27 Punkten, der AKV bleibt bei 20 – und hat nach diesem Ergebnis ein Torverhältnis von 49:85, das die Härte dieser Saison abbildet.



Ein Spiel für die Nerven – und für die Erinnerung. Jakob Vilsmeier brachte Aldingen früh in Führung (7.), doch Marco Reichert drehte die Partie mit einem Doppelpack: 1:1 (22.), 2:1 (32.). Aldingen kam zurück: Jan Hegener glich zum 2:2 aus (51.). Als das Spiel nach offener Schlacht aussah, schlug erneut Marco Reichert zu – 3:2 in der 85. Minute. Schiedsrichter Roba Moustafa (Reichenbach) leitete die Partie. Kornwestheim steht nun bei 37 Punkten, Aldingen bei 36 – und beide Teams wissen nach diesem Spiel: Hier geht es nicht nur um Tabellenplätze, hier geht es um Charakter.



Es ist ein Ergebnis, das die Liga erschüttert. SV Germania Bietigheim gewann beim Schlusslicht TV Pflugfelden mit 19:1 – und schrieb eine Torschützenliste, die länger ist als manche Spielberichte. Germania eröffnete durch Jan Sonntag (3.), dann ein Eigentor von Tajudeen Abiodun Olaonipakun (6.). Es folgten Tore im Stakkato: Noah Marinkovic (15.), Pascal Schöbinger (16.), Jan Sonntag (18.) und per Foulelfmeter (22.), wieder Schöbinger (30.), Livio Falco (32.), Richmond Ansu (41.). Pflugfelden traf per Foulelfmeter durch Zaki Yazdeen Hasan Faidi (42.) zum 1:9 – doch selbst dieses Tor wurde vom Sturm verschluckt. Danach: Jan Sonntag (48.), Leon Macan (50.), Jan Sonntag (57.), Elias Abraha (64.), Livio Falco (66.), Jan Sonntag (71.), Elias Abraha (72.), Richmond Ansu per Foulelfmeter (84.), Jan Sonntag (85.) und Jan Sonntag (89.) zum 1:19.

Es ist ein Ergebnis, das die Liga erschüttert. SV Germania Bietigheim gewann beim Schlusslicht TV Pflugfelden mit 19:1 – und schrieb eine Torschützenliste, die länger ist als manche Spielberichte. Germania eröffnete durch Jan Sonntag (3.), dann ein Eigentor von Tajudeen Abiodun Olaonipakun (6.). Es folgten Tore im Stakkato: Noah Marinkovic (15.), Pascal Schöbinger (16.), Jan Sonntag (18.) und per Foulelfmeter (22.), wieder Schöbinger (30.), Livio Falco (32.), Richmond Ansu (41.). Pflugfelden traf per Foulelfmeter durch Zaki Yazdeen Hasan Faidi (42.) zum 1:9 – doch selbst dieses Tor wurde vom Sturm verschluckt. Danach: Jan Sonntag (48.), Leon Macan (50.), Jan Sonntag (57.), Elias Abraha (64.), Livio Falco (66.), Jan Sonntag (71.), Elias Abraha (72.), Richmond Ansu per Foulelfmeter (84.), Jan Sonntag (85.) und Jan Sonntag (89.) zum 1:19.

Die Tabelle trägt nun die Härte schwarz auf weiß: Germania hat 74:19 Tore und 49 Punkte. Pflugfelden bleibt bei 3 Punkten – jetzt mit 19:142 Toren.



Der Schock des Spieltags – nicht wegen des Ergebnisses an sich, sondern wegen seiner Wirkung auf das Titelrennen. NK Croatia Bietigheim gewann gegen den Zweiten TSV Münchingen mit 5:0. Marko Turkovic traf zum 1:0 (16.), dann drehte Daniel Divković auf: 2:0 (50.), 3:0 (58.). Louis März erhöhte (68.), Adrian Andric machte in der 81. Minute den Endstand perfekt. Croatia springt auf 20 Punkte, Münchingen bleibt bei 46 – und verliert nicht nur drei Punkte, sondern auch Torverhältnis und Selbstverständnis.