– Foto: Marco Bader

118-facher Drittliga-"Sechser" verstärkt die Sportfreunde Siegen Aufsteiger Sportfreunde Siegen schließt eine weitere Planstelle für die Regionalliga West. Verlinkte Inhalte Regionalliga West SF Siegen Hamza Saghiri

Defensivspieler Hamza Saghiri (28) wechselt vom Nordost-Regionalligisten VSG Altglienicke in das Siegerland. Zuvor hatte der zentrale Mittelfeldspieler ein halbjähriges Engagement in Rumäniens 1. Liga und stand vier Jahre in der 3. Liga auf dem Feld.

118 Partien hat der gebürtige Würselener in Deutschlands dritthöchster Spielklasse absolviert. Auch die Regionalliga West kennt Saghiri noch aus seiner Zeit bei Viktoria Köln, mit der er in der Spielzeit 2018/19 die Meisterschaft feierte. Es war der Höhepunkt seiner ersten Seniorenstation von 2016 bis 2020. Es folgten zwei Jahre bei Waldhof Mannheim in der 3. Liga, bevor er zur Viktoria zurückkehrte. Nach einer vereinslosen Hinrunde wagte er Anfang 2024 ein halbjähriges Abenteuer in Rumäniens 1. Liga bei ASC Poli Iasi (acht Einsätze). Erneut war er zur abgelaufenen Spielzeit zunächst vereinslos und verstärkte zur Rückrunde den Nordost-Regionalligisten VSG Altglienicke. Nun setzt SFS-Coach Thorsten Nehrbauer auf seine Dienste: „Ich bin sehr stolz, dass er sich für uns entschieden hat und wir einen Spieler seines Formats in unseren Reihen wissen. Ich freue mich, dass die Spieler unsere Vision ebenso spannend finden und sie nachvollziehen können. Hamza wird seinen Teil dazu beitragen, dass wir nicht die Maus vor der Schlange, sondern ein ernstzunehmendes Mitglied der Regionalliga West werden. Dafür müssen und werden wir viel arbeiten.“ Allen voran setzt der Übungsleiter dabei auf die Erfahrung und Ballsicherheit des Sechsers, aber auch auf dessen Ausdauer: „Hamza ist ein echter Dauerläufer, eine Pferdelunge. Er kann Bälle ebenso gut klauen wie Fußball spielen.“