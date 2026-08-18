1:18, aber auch ein 11:1 - Die torreichsten Spiele in Württemberg

Am Wochenende waren die Tormaschinen in Württemberg wieder unterwegs. FuPa wirft dabei den Blick auf die torreichsten Damen- und Herrenspiele.
1:18 - TSG Ehingen II_ - SGM Aufheim/Holzschwang II (Kreisliga B)
11:1 - FC Lichtenstein I - SV Lautertal 2017 II (Kreisliga B)
3:8 - SV Großkuchen - TKSV Giengen (Kreisliga B)
5:6 - TG Gönningen - SGM TSV Hayingen/TSG Zwiefalten/TSV Pfronstetten (Kreisliga A)
2:8 - SGM TSV Hege-Wasserburg/SV Nonnenhorn/BC Bodolz I - FC Leutkirch (Kreisliga A)
3:7 - SV Weidenstetten - TSG Söflingen (Kreisliga A)
1:9 - SSC Stubersheim - TSV Herrlingen (Kreisliga B)
3:7 - SSV Aalen II - TV Herlikofen II (Kreisliga B)
4:5 - Karlsruher SC II - FC Holzhausen (Oberliga)
7:2 - TSV Eriskirch - SC Bürgermoos (Kreisliga B)
4:5 - VfL Ulm/Neu-Ulm - FC Blautal (Kreisliga B)
3:6 - SV Pfaffenhofen - SGM Buch/Obenhausen II (Kreisliga B)
6:3 - SV Jedesheim - SC Unterweiler (Kreisliga B)
4:5 - FC Härtsfeld - TSG Giengen (Kreisliga A)
3:5 - 1.FC Mühlhausen - SV Oberachern (Oberliga)
8:0 - SGM SG Argental / Tannau II - FC Dostluk Friedrichshafen II (Kreisliga B)
5:3 - SGM Herlazhofen/Friesenhofen - SV Karsee (Kreisliga B)
6:2 - SV Baindt - TSG Ailingen (Bezirksliga)
8:0 - SG Öpfingen - SGM Rottenacker SCHWARZ|WEISS Donau I (Bezirksliga)
0:8 - ATA Spor Neu-Ulm - SpVgg Au/Iller (Kreisliga B)
2:6 - Spvgg Aldingen - SV Renquishausen I (Kreisliga A)
1:7 - TSV Böbingen II - SGM Lautern II/Essingen III (Kreisliga B)
7:1 - TSV Genkingen - SV Pfrondorf (Bezirksliga)
8:0 - SGM TSV Steinhilben / TSV Trochtelfingen - SV Hülben II (Kreisliga B)
4:3 - VfL Brochenzell II - SGM TSV Meckenbeuren / SV Kehlen II (Kreisliga B)
5:2 - TSV Opfenbach - SV Deuchelried (Kreisliga B)
6:1 - FC Neenstetten - FC Srbija Ulm (Bezirksliga)
5:2 - SGM Mähringen/Blaustein - SV Nersingen (Kreisliga A)
7:0 - TSV Einsingen - TSV Türkgücü Ehingen (Kreisliga B)
7:0 - Spfr Dornstadt - SV Tomerdingen (Kreisliga B)
3:4 - TSV Westerstetten - SV Scharenstetten (Kreisliga B)
6:1 - SGM Vöhringen/Illerzell - TSV Senden (Kreisliga B)
3:4 - TSV Neu-Ulm - TSV Eschach (Landesliga)
3:4 - TSV Ofterdingen - SGM Altingen/Entringen I (Bezirksliga)
1:6 - SV Walddorf II - SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen I (Kreisliga A)
2:5 - TSV Oferdingen I - SSV Rübgarten (Kreisliga A)
5:2 - VfB Bodelshausen I - Spfr Dußlingen I (Kreisliga A)
2:5 - FC Engstingen II - TSV Genkingen II (Kreisliga B)
2:5 - Fortuna Kickers St. Johann - FC Sonnenbühl II (Kreisliga B)
2:4 - TSV Schlachters - SpVgg Lindau (Kreisliga A)
3:3 - SV Kressbronn II - SG Baienfurt II (Kreisliga B)
3:3 - TSV Berg III - TSB Ravensburg (Kreisliga B)
2:4 - SGM SV Achberg/SV Neuravensburg/TSV Hergensweiler II - TSV Eschach II (Kreisliga B)
5:1 - SGM SG Argental / Tannau - SV Ettenkirch (Kreisliga B)
2:4 - SV Thalfingen - SV Lonsee (Kreisliga A)
3:3 - TSV Altheim/Alb - FC Birumut Ulm (Kreisliga B)
3:3 - SG Öpfingen II - SGM Munderkingen SCHWARZ|WEISS Donau II (Kreisliga B)
5:1 - SGM Zimmern II/Horgen I - FC Hechingen I (Bezirksliga)
6:0 - Spvgg Trossingen I - SV Bubsheim (Bezirksliga)
5:1 - SV Dotternhausen I - SGM Trillfingen/Stetten/Haigerloch I (Bezirksliga)
2:4 - FC Steinhofen - TSV Laufen/Eyach (Kreisliga A)
4:2 - FV Bisingen - SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag (Kreisliga A)
4:2 - SGM Gosheim/Wehingen I - VfL Nendingen I (Kreisliga A)
5:1 - SGM Bösingen III/Beffendorf II - Türk SV Schramberg (Kreisliga B)
5:1 - TSV Stein - FC Hechingen II (Kreisliga B)
6:0 - SGM Tannhausen/Stödtlen - SC Unterschneidheim (Kreisliga A)
6:0 - SV DJK Nordhausen-Zipplingen - SV Eintracht Kirchheim/Dirgenheim (Kreisliga B)
5:1 - SGM Riesbürg - Spfr Rosenberg (Kreisliga B)
2:4 - DJK-SV Wasseralfingen - SV Wört (Kreisliga B)
0:6 - SV Neresheim - TSG Nattheim II (Kreisliga B)
0:6 - SSV Aalen - SG Bettringen 1885 e.V. (Bezirksliga)
2:4 - VfB Friedrichshafen - Türk Spor Neu-Ulm (Verbandsliga)
5:1 - TSV Heimerdingen - SV Allmersbach (Landesliga)
4:2 - ASV Botnang - 1. FC Eislingen (Landesliga)
4:2 - SG Empfingen - SV Nehren (Landesliga)
5:1 - FC Engstingen I - TuS Metzingen II (Kreisliga A)
3:3 - TSV Betzingen - TSG Reutlingen (Kreisliga A)
2:4 - TSV Dettingen/Rottenburg - SGM Mössingen/Belsen I (Kreisliga A)
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noch kein Spielbetrieb
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