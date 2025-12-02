1:17, 3:13 und 11:4 - die torreichsten Spiele vom Wochenende

Am Wochenende gab es in Württemberg wieder zahlreiche Spiele, bei denen viele Tore gefallen sind. FuPa gibt die Übersicht auf alle Herrenspiele von der Kreisliga aufwärts mit den meisten Treffern.
1:17 - TV Neckarweihingen II Flex - GSV Pleidelsheim III (Kreisliga B)
3:13 - 1. SV Fasanenhof - FC Reka Stuttgart (Kreisliga B)
11:4 - FV Germania Degerloch - MK Makedonija Stuttgart (Kreisliga A)
12:2 - SGM TSV Scheer/SV Ennetach - FC Blochingen (Kreisliga B)
0:14 - SV Heilbronn am Leinbach II - Sport-Union Neckarsulm II (Kreisliga B)
0:13 - SGM 08 Schramberg/SV Sulgen I - SGM Deißlingen/Lauffen (Bezirksliga)
7:6 - TSV Löwenstein - SC Amorbach (Kreisliga A)
12:1 - TSV RSK Esslingen II - SGM Mettingen/Westcity United Esslingen FC (Kreisliga B)
4:9 - FC Viktoria Backnang - VfR Murrhardt (Kreisliga A)
7:5 - Lawine Raichberg Ost - TSV Bernhausen II (Kreisliga B)
9:3 - TSV Waldenbuch II - TV Altdorf II Flex (Kreisliga B)
6:6 - TSV Waldhausen - TSV Großdeinbach (Kreisliga A)
9:3 - TSV Deizisau - FV Plochingen II (Kreisliga A)
1:11 - TSV Mühlhausen Flex - AC Italia Markgröningen (Kreisliga B)
3:9 - TSV Ottmarsheim - SF Mundelsheim (Kreisliga B)
9:2 - FSV Waldebene Stuttgart Ost - TV Kemnat (Kreisliga A)
8:3 - KV Plieningen II - SV Özvatan Stuttgart (Kreisliga B)
6:5 - VfL Stuttgart - SV Grün-Weiss Sommerrain (Kreisliga B)
6:5 - TSV Ottenbach II - TPSG Frisch Auf Göppingen (Kreisliga B)
11:0 - TV Deggingen II - Türk KSV Geislingen (Kreisliga B)
6:5 - SV Unterweissach II - TSV Sulzbach-Laufen I (Kreisliga A)
10:1 - TV Stetten i.R. II - SV Plüderhausen II (Kreisliga B)
2:9 - DJK Ludwigsburg II - TSV Ludwigsburg (Kreisliga B)
8:3 - SGM Sachsenheim II - VfR Sersheim II Flex (Kreisliga B)
4:7 - Aramäer Heilbronn II - TV Flein II (Kreisliga B)
