116-facher Regionalliga-Akteur schließt sich übergangsweise Hiltrup an

– Foto: TuS Hiltrup

Der TuS Hiltrup bekommt kurzfristig Verstärkung für die Rückrunde. Der 30-jährige Yasin Altun, bestens bekannt aus Regionalliga-Zeiten beim SV Lippstadt 08 und Rot Weiss Ahlen, hält sich ein paar Monate in Münster auf und wird für den Oberligisten die Fußballschuhe schnüren, bevor er nach Indonesien zurückkehren wird.

Der zentrale Mittelfeldspieler hat von 2019 bis 2024 116 Partien in der vierthöchsten Spielklasse absolviert. Zuvor war der gebürtige Münsteraner mehrere Jahre beim SC Preußen Münster II und dem 1. FC Gievenbeck aktiv (77 Westfalen- und 34 Oberliga-Einsätze).

Altun erklärt zu seinem Wechsel: „Mein Kontakt zu Ahmed ‘Ammo’ Ali ist nie abgerissen. Wir kennen uns lange, und ich wusste: Wenn ich wieder in Münster bin, möchte ich mich dem TuS Hiltrup anschließen.“