116-facher Oberliga-Kicker startet ab Sommer seine Trainerlaufbahn

Jan Apolinarski stand in seiner Karriere schon auf einigen Plätzen im nordrhein-westfälischen Amateurfußball. Der 34-Jährige trug in der Vergangenheit unter anderem die Trikots von Westfalia Rhynern, der SpVgg Erkenschwick, des FC Kray und der Hammer SpVg in der Oberliga. Zur Saison 2026/27 wird der gelernte Außenverteidiger nicht nur in einer für ihn noch neuen Liga auflaufen, sondern auch gleich in einer Doppelfunktion tätig: Jan Apolinarksi wird neuer Spielertrainer der SG Eintracht 25.

Aktuell steht "Apo" noch in Diensten des SuS Langscheid/Enkhausen, dem zurzeit formstärksten Team der Landesliga Staffel 2, wird das Gebiet der Stadt Sundern sportlich aber nicht verlassen. Die SG Eintracht 25 geht seit Sommer 2025 in der Kreisliga A Arnsberg auf Punktejagd und rangiert dort mit 15 Zählern auf Tabellenplatz zwölf. Die Spielgemeinschaft besteht aus den drei Stadtteilvereinen SSV Stockum, SV Endorf (zuvor für ein Jahr als SG Stockum/Endorf) und SuS Westenfeld, die in der abgelaufenen Saison in der B-Liga noch konkurrierten und in Folge des Aufstiegs der Westenfelder als SG in die A-Liga gingen. Nach sieben Spieltagen hatte sich die Eintracht von ihrem Cheftrainer Efthimios Douros getrennt und wird bis zum Winter interimsweise von Jannik Jaschewski und Robin Jaschewski gecoacht.

Jan Apolinarski erklärt seine Entscheidung bei "match-day.de": Ich freue mich sehr, ab der kommenden Saison Spielertrainer der SG Eintracht 25 zu sein. Neben meinen Stationen beim SuS Langscheid/Enkhausen und Westfalia Rhynern ist die SG – trotz ihrer jungen Vereinsgeschichte – ein Club, dem ich unglaublich viel zu verdanken habe. Zu allen drei zusammengeschlossenen Vereinen, SV Endorf, dem SSV Stockum und dem SuS Westenfeld, habe ich eine emotionale Verbindung, die mir diese Entscheidung leichter gemacht hat. Es ist für mich eine neue Herausforderung, bei der ich nicht nur als Trainer, sondern auch als Mensch weiter wachsen möchte."