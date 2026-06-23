112 (!) Teams: "Winklinger" Jubiläumsturnier mit Rekordteilnehmerzahl

Ganz im Zeichen des Jugendfußballs steht das kommende Wochenende wieder beim FC Niederwinkling. – Foto: Verein

Ganz Niederwinkling (Lkr. Straubing-Bogen) steht am kommenden Wochenende (27./28.06.) wieder im Zeichen des Nachwuchsfußballs. Zum mittlerweile zehnten Mal hat der FCW wieder ein riesiges Jugendturnier organisiert, das mittlerweile zu den größten seiner Art in ganz Bayern zählt. Zum zehnjährigen Jubiläum wird dieses Mal eine Rekordteilnehmerzahl mit dabei sein. Insgesamt 112 (!) Teams werden dem runden Leder nachjagen.

Ohne tatkräftige Unterstützung ist so ein Großereignis nicht zu stemmen. Um diesen gewaltigen Ansturm meistern zu können, werden rund ums Turnier wieder 150 Ehrenamtliche im Einsatz sein. Ein besonderer Dank des Vereins gilt wieder der Firma Lohoff-Edelstahltechnik-Gmbh, die bereits zum fünften Mal als Hauptsponsor auftritt.

"Über 150 Ehrenamtliche sind rund um das Turnier im Einsatz. Sie kümmern sich um Aufbau, Bewirtung, Spielbetrieb, Parkplätze, Organisation und viele weitere Aufgaben, die im Hintergrund oft unsichtbar bleiben, für den reibungslosen Ablauf aber entscheidend sind. Auch die Unterstützung der Gemeinde ist dem Verein eine große Hilfe, denn ohne die Hilfe des Bauhofs wäre so eine Veranstaltung auf keinem Fall denkbar. Der Zusammenhalt im Dorf macht es möglich, dass der FC Niederwinkling eine Veranstaltung dieser Größenordnung stemmen kann", berichtet der Verein mit einer großen Portion Stolz.