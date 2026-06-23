112 (!) Teams: "Winklinger" Jubiläumsturnier mit Rekordteilnehmerzahl

Ganz Niederwinkling (Lkr. Straubing-Bogen) steht am kommenden Wochenende (27./28.06.) wieder im Zeichen des Nachwuchsfußballs. Zum mittlerweile zehnten Mal hat der FCW wieder ein riesiges Jugendturnier organisiert, das mittlerweile zu den größten seiner Art in ganz Bayern zählt. Zum zehnjährigen Jubiläum wird dieses Mal eine Rekordteilnehmerzahl mit dabei sein. Insgesamt 112 (!) Teams werden dem runden Leder nachjagen.
Ohne tatkräftige Unterstützung ist so ein Großereignis nicht zu stemmen. Um diesen gewaltigen Ansturm meistern zu können, werden rund ums Turnier wieder 150 Ehrenamtliche im Einsatz sein. Ein besonderer Dank des Vereins gilt wieder der Firma Lohoff-Edelstahltechnik-Gmbh, die bereits zum fünften Mal als Hauptsponsor auftritt.
"Über 150 Ehrenamtliche sind rund um das Turnier im Einsatz. Sie kümmern sich um Aufbau, Bewirtung, Spielbetrieb, Parkplätze, Organisation und viele weitere Aufgaben, die im Hintergrund oft unsichtbar bleiben, für den reibungslosen Ablauf aber entscheidend sind. Auch die Unterstützung der Gemeinde ist dem Verein eine große Hilfe, denn ohne die Hilfe des Bauhofs wäre so eine Veranstaltung auf keinem Fall denkbar. Der Zusammenhalt im Dorf macht es möglich, dass der FC Niederwinkling eine Veranstaltung dieser Größenordnung stemmen kann", berichtet der Verein mit einer großen Portion Stolz.
Am Samstag ab 08:45 Uhr starten die G-Junioren im Funino-Modus mit insgesamt 32 Mannschaften, anschließend greifen die F1-Junioren ins Turniergeschehen ein, hier sind 16 Mannschaften am Start. Die E1-Junioren runden ab 16:00 Uhr mit ebenfalls 16 Mannschaften den Turnier-Samstag ab. An Sonntag finden ab 08:45 Uhr zwei F2-Turniere mit je 16 Mannschaften hintereinander statt. Den Turnierabschluss bilden die E2-Junioren mit ebenfalls 16 Teams.
"Mit der Rekordzahl von 112 Mannschaften setzt das 10. Jugend-Sommerturnier ein starkes Zeichen für den Nachwuchsfußball in der Region und zugleich auch organisatorisch Maßstäbe", freut sich der FC Niederwinkling abschließend.