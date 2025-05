11:2 beim Trainerabschied! Landesligist Manching zerlegt Memmingen

Zu gerne wäre man in der Halbzeitpause ein Mäuschen in der Manchinger Kabine gewesen. Hat Trainer Serkan Demir seinen Spielern etwa einen Schluck Zaubertrank verabreicht? „Wir haben ein bisschen was geändert, wollten gegen den Ball aktiver sein, früher draufgehen, mutiger pressen“. Die Umsetzung seiner Jungs war „wie aus dem Lehrbuch“, lobte Demir sein Team. „Sieben Buden haben sie einfach nur noch ins leere Tor geschoben, weil der Weg davor schon so stark war“.

„Manchmal läufts wie am Schnürchen“ – Memmingen mit „desolatem Auftritt“

Dass der SV Manching weiß, wo das gegnerische Tor steht, zeigte der Aufsteiger in dieser Saison mehrmals eindrucksvoll. Auch in der vergangenen Spielzeit gelang dem SVM ein Kantersieg: 16:0 im Toto-Pokal. Gegner damals allerdings der VfB Pörnbach aus der A-Klasse. „So ein Ergebnis in einem Punktspiel in der Landesliga hätte ich auch nicht kommen sehen“, gibt Demir zu. „Manchmal läufts einfach wie am Schnürchen“. Mit 87 Toren stellt der SVM nun die beste Offensive der Liga. Und das als Aufsteiger der Landesliga Südwest.

Aufseiten der Memminger hingegen herrschte – wenig verwunderlich – Frust und Rätsel raten, ob dieses absurden Ergebnisses, wonach es noch zur Halbzeit überhaupt nicht aussah. Noch nie kassierte der FCM II eine zweistellige Niederlage. Was zur Pause noch ansehnlich war, wurde in Halbzeit zwei zu einem „desolaten Auftritt“, wie der FC Memmingen es in einer Pressemitteilung betitelte.

„Der Leistungseinbruch war unerklärlich“: Memminger Frust nach erster zweistelliger Niederlage

Die Memminger schienen „das Fußballspielen völlig eingestellt zu haben, fingen sich viel zu leichte Gegentore ein“ und das „in der Schlussphase beinahe im Minutenakt“. Noah Hackenschmidts Treffer zum zwischenzeitlichen 2:5 war nicht der Startschuss zur Aufholjagd, er war letztendlich nur Ergebnis-Kosmetik.

Zwar reiste das Team von FCM-Trainer Markus Schaich mit einem Miniaufgebot an (ein Ersatzspieler), als Ausrede für den desolaten Auftritt ließ Schaich dies aber nicht gelten: „Der Leistungseinbruch war unerklärlich“. Für die Zweitvertretung des Bayernligisten, die im gesicherten Mittelfeld steht, gehe es im letzten Spiel gegen den TV Erkheim darum, „einen versöhnlichen Abgang aus dieser eigentlich guten Spielzeit zu finden“.

Kantersieg zum Abschied: SVM-Trainer Serkan Demir verlässt den Aufsteiger zum Saisonende

Für Serkan Demir war das Spiel nicht nur wegen des Ergebnisses ein besonderes. Denn der Sieg war gleichzeitig sein letztes Heimspiel als Trainer des SVM. Mitte März verkündete der 39-Jährige den Verein im Sommer zu verlassen. Mit Stolz blickt Demir auf seine Zeit zurück: „Wir haben hier echt was aufgebaut, was richtig stark ist. Es ist eine funktionierende, erfolgreiche Mannschaft, Typen mit Herz und Ehrgeiz. Das werde ich echt vermissen“. Wohin es den Aufsteiger-Trainer verschlägt, ist derzeit noch offen, Demir freue sich aber jetzt „schon riesig auf das, was kommt.“ (mg)