11:1! SV Planegg-Krailling gewinnt einseitiges Bezirksliga-Duell

„Wir hatten uns ehrlicherweise mehr vom Gegner erwartet, und in den nächsten Testspielen werden die Ergebnisse sicher anders ausfallen“, stellte SVP-Trainer Pero Vidak nach dem ersten Aufgalopp des Tabellenzweiten der Bezirksliga Süd nach der Winterpause klar.

Normalerweise kommt es in der Vorbereitung wenig auf die Ergebnisse in den Testspielen an. Das Resultat, das der SV Planegg- Krailling zum Auftakt in das Kalenderjahr am Samstag abgeliefert hat, war dann aber doch erwähnenswert. Mit 11:1 (5:1) schickten die Schwarz-Blauen den TSV 54-DJK München wieder nach Hause – und das in einem Duell zweier Bezirksligisten.

Dass es am Ende so deutlich wurde gegen den Zwölften der Nord-Staffel, hatte in erster Linie mit zwei Faktoren zu tun. Zum einen mussten die Gäste aus dem nördlichsten Zipfel Münchens ohne sieben Stammspieler antreten, zum anderen hatte Vidak einen 20-Mann-Kader zur Verfügung, konnte in zwei Blöcken spielen lassen und so fast sein gesamtes Team austauschen. Allein zur Pause wechselte der Coach siebenmal. Und die Joker wollten sich zeigen, nachdem die Startelf bereits nach einer guten Viertelstunde auf 4:0 gestellt und zum Seitenwechsel 5:1 geführt hatte. „Die, die reinkamen, hatten Hunger“, sagte Vidak.

Und so ließ der SVP nicht nach, nutzte seine Fitnessvorteile und schraubte das Ergebnis bereits bis zur 63. Minute auf den Endstand nach oben. Valentino Gavric war mit drei Treffern binnen fünf Minuten Planeggs Toptorschütze, je zweimal netzten Aleksandar Demonjic und Dario Matijevic ein. Darüber hinaus trafen Stefan Mikerevic, Antonio Matic und Mladen Acimovic, außerdem fiel ein Eigentor. Rund um das Spiel nutzte der SVP den Termin auf seinem Kunstrasen zudem für ein paar Trainingsübungen. Daher sei es trotz allem ein guter Test gewesen, befand Vidak, der erfreut feststellte: „Meine Jungs haben das Fußballspielen vermisst.“