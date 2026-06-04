11:1 im Hinspiel: Türk Kelsterbach II auf Kurs A-Liga

Mit voller Wucht in die A-Liga? FC Türk Kelsterbach II ließ im Hinspiel der A-Liga-Relegation nichts anbrennen und fegte den A-Ligisten TV Wallau mit 11:1 vom Platz. – Foto: Bilal Zoom (Archiv)

Main-Taunus-Kreis. Nach einer desaströsen Hinrunde, zahlreichen Neuzugängen und einer Leistungssteigerung in der Rückrunde kämpft der TV Wallau aufgrund des freiwilligen Rückzugs des 1. FC Sulzbach in der Relegation weiter um den Verbleib in der Kreisliga A Main-Taunus. Im Hinspiel gegen den FC Türk Kelsterbach II kassierte der Tabellenletzte jedoch einen herben Rückschlag: Der formstarke B-Ligist gewann deutlich mit 11:1 und verschaffte sich damit eine hervorragende Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Sonntag.

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"Mit Abstand die beste Leistung der Saison" – FC Türk Kelsterbach II fertigt TV Wallau 11:1 ab Nuri Can Toprak, Trainer des FC Türk Kelsterbach II, sagte: "Unser Ziel war von Anfang an der Aufstieg, in der Hinrunde haben wir uns allerdings ein paar Patzer geleistet." Nachdem die Mannschaft in der Rückrunde ihre bisherigen Fehler habe ausgleichen können, sei das Auftreten im Relegationsspiel gegen den TV Wallau auch der eigenen Formstärke zuzuschreiben. Da der FC in dieser Saison keines seiner Heimspiele verloren hat, trete das Team besonders selbstbewusst auf. "Wir haben in den vergangenen ein bis zwei Monaten zudem kaum rotiert und uns gut auf die Relegation vorbereitet", sagte Toprak und fügte an: "Ich würde sagen, das war mit Abstand die beste Leistung der gesamten Saison." Über die Dauer des Spiels gegen den TVW habe die Mannschaft volle Konzentration gezeigt und trotz deutlicher Zwischenstände nie nachgelassen. Herausgestochen sei dabei insbesondere Goekay Yatman, der in seinem letzten Karrierespiel nach seiner Einwechslung gleich zwei Treffer erzielte.

Stark gemacht habe die Mannschaft, dass sie sich bereits drei Stunden vor Anpfiff zusammengefunden habe. "Jeder einzelne Spieler, auch die Jungs auf der Bank, haben mitgefiebert, und ich glaube, dass dieser Teamgeist für den Sieg ausschlaggebend war", erläuterte Toprak. Ebenso wie im Hinspiel müsse die Mannschaft nun auch im Rückspiel bodenständig und maximal fokussiert auftreten. "Ich erwarte einige Zuschauer aus der Kreisliga A, und wir können uns dann erneut von einer guten Seite präsentieren", sagte der Trainer.