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111 Dinge, die Du in Brandenburg gemacht haben musst
von Niklas Lehmann · Heute, 10:37 Uhr · 0 Leser
Aus der Reihe "111 Dinge, die Du in Brandenburg gemacht haben musst" Eine Saison in der Landesklasse unter einer Frau als Trainerin Fußball gespielt haben. Damit die Suche nicht ewig dauert: FSV Admira 2016