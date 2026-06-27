 2026-06-24T10:25:44.617Z

Vereinsnachrichten

111 Dinge, die Du in Brandenburg gemacht haben musst

von Niklas Lehmann · Heute, 10:37 Uhr · 0 Leser

Aus der Reihe "111 Dinge, die Du in Brandenburg gemacht haben musst"
Eine Saison in der Landesklasse unter einer Frau als Trainerin Fußball gespielt haben.
Damit die Suche nicht ewig dauert: FSV Admira 2016