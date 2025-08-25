11:1, 5:5, 4:4: Irrsinn in den Oberpfälzer Kreisklassen

Erster gegen Letzter – doch Lui Tannhäuser (rechts) und die SpVgg Trabitz kamen in Kohlberg nicht über ein torloses Remis hinaus. – Foto: Jenny Stemmer

Zum Wochenbeginn blickt FuPa wie immer zurück auf das Fußballwochenende in der Oberpfalz und hat ein paar Highlights für Euch herausgepickt. Dieses Mal stehen vor allen die Offensivreihen im Blickpunkt. Unter anderem gab es ein 11:1- und ein 5:5-Schützenfest in der Kreisklasse. Ein Kreisligist legte ein famoses Comeback hin. Und in der Bezirksliga Süd verletzte sich kein Spieler, sondern eine Linienrichterin.

Kreis Regensburg







Immer wieder was Neues: Beim Duell der Bezirksliga-Dinos SpVgg Hainsacker und FC Thalmassing (0:0) verletzte sich in der zweiten Halbzeit kein Spieler, sondern Schiedsrichter-Assistentin Sophie Gleißner. Und zwar so schwer, dass sie das Spiel nicht zu Ende führen konnte und abtransportiert werden musste. Nach einer Spielunterbrechung sprang ein Zuschauer für die restliche Spielzeit als Linienrichter in die Bresche. Ohne Tore ging die Partie zu Ende.







Zu einem absoluten Topspiel kam es in der Kreisklasse 2. Die Gäste von Türk Genclik Regensburg hatten zuvor alle sechs Saisonspiele gewonnen, während die Heimelf bei 16 von 18 möglichen Punkten stand. Und wie sollte es anders kommen, mündete das Match in einem Unentschieden. Der Endstand stand schon zur Pause fest. Erfolgreiche Verteidigung der Tabellenführung für die Türken-Truppe!







Das Spitzenspiel in der Kreisklasse 2 fand keinen Sieger. – Foto: Felix Schmautz









Dafür wurde wohl der Begriff „Remis-König“ erfunden: Am siebten Spieltag der Kreisliga 2 setzte es für den TV Hemau bereits das sechste Unentschieden. Einzigartig in der Oberpfalz! Am Sonntag war die Elf von Trainer Alex Hosse ganz nah daran am ersten Saisonsieg, ließ sich diesen aber in der 90. Minute noch entreißen. So gab's – wieder mal – nur einen Punkt für den Wiederaufsteiger.







Einiges zu tun hatte Schiedsrichter Hubert Schmidt bei der Kreisklassen-Partie in Mötzing. Vier Zehnminuten-Strafen teilte er in der Schlussphase aus. Drei gingen an die Gäste aus Lorenzen – die die 4:2-Führung trotzdem ins Ziel retteten.







Eine spektakuläre Schluss-Viertelstunde bekamen die Zuschauer am Oberen Wöhrd in Regensburg zu sehen. Schwabelweis führte 3:1. Es folgten drei Stadtamhof-Tore (75./78./87.) und urplötzlich führten die Gastgeber. Das letzte Wort war damit aber noch nicht gesprochen. Stadtamhof traf in der 88. Minute erneut – allerdings ins eigene Tor zum 4:4-Endstand.







Für den höchsten Sieg im Regensburger Raum zeichnete der TSV Bernhardswald verantwortlich. Auswärts gelang dem Kreisklassen-Absteiger ein 11:0-Kantersieg.







Kreis Amberg/Weiden







Dicke Überraschung in Kohlberg! Der bisher verlustpunktfreie Ligaprimus SpVgg Trabitz ließ ausgerechnet beim noch sieglosen Tabellenletzten der Kreisliga Nord erstmals Federn – und büßt die Tabellenführung ein. Dabei präsentierte sich die heimische Emmerich-Elf als geschlossene Einheit, die sich mit beeindruckender kämpferischer Einstellung dem Favoriten entgegenstellte und zudem das notwendige Spielglück besaß.







510 Zuschauer wollten sich das brisante Kreisliga-Süd-Derby am Hahnenkamm nicht entgegen lassen. Als alles schon mit einem torlosen Unentschieden rechnete, traf Simon Lederer zum Lucky Punch für Königstein (90.+2) – und sorgte für Ekstase bei den zahlreichen mitgereisten Gästefans. Der TSV bleibt ohne Makel (5/0/0) Tabellenerster. Was für eine Schlusspointe!







Der TSV Königstein feierte beim Derby in Edelsfeld den späten Lucky Punch. – Foto: Jürgen Leißner









Vogelwildes Fußballspiel in der Kreisklasse West! Auch hier war der TSV Königstein beteiligt. Dessen zweite Mannschaft lieferte sich mit dem TSV Pressath ein munteres Hin und Her. Zwischenzeitlich münzten die Hausherren einen 0:2-Rückstand in eine 4:3-Führung um. Ein Krimi blieb es bis zum Schlusspfiff. So trafen beide Teams in der Nachspielzeit noch je einmal. Endstand: 5:5!







Ein zweistelliger Sieg in der Kreisklasse: Dieses Kunststück gelang dem SV Kauerhof am Sonntagnachmittag. Nach 37 Spielminuten führte der Tabellendritte der Kreisklasse Süd bereits mit 7:0. Nach dem Seitenwechsel ließ es die Heimelf – wer will es ihr verübeln – etwas ruhiger angehen. Dann drehte sie aber doch nochmal auf. 11:1 hieß es am Ende gegen die Bezirksliga-Reserve von Inter Amberg.







Der Kauerhofer Leistung in nichts nach stand der FSV Gärbershof. Der Leader der A-Klasse Süd fertigte zu Hause den SV Köfering II mit 11:0 ab. Fünf Siege aus fünf Spielen stehen jetzt in der perfekten FSV-Bilanz.







Kreis Cham/Schwandorf







Was für ein Comeback! In der Kreisliga West sah der TV Nabburg, der bisher alle Spiele gewonnen hatte, schon wie der sichere Verlierer aus. 25 Minuten vor Schluss stand es 4:1 zugunsten der SG Silbersee. Es folgten Nabburger Tore zum 2:4 (67.) und 3:4 (88.). Quasi mit der letzten Aktion des Spiels (90.+3) glich der TV tatsächlich noch aus. Trotz des Einbüßen der Tabellenführung dürfte sich die Nabburger Mannschaft über diesen Last-Minute-Punktgewinn gefreut haben.







Lokalderby und zugleich das Topspiel Erster gegen Zweiter: Kein Wunder, dass über 400 Leute den Weg nach Bodenwöhr fanden. Lange verpufften die Offensivaktionen auf beiden Seiten. Hintenraus nahm die Partie an Fahrt auf. Erzhäuser ging in Führung, es folgten zwei gelbrote Karten an die Heimmannschaft und das 0:2 mit dem Abpfiff. Ein dreckiger, aber schon verdienter Derbysieg für den SVE, dem neuen Spitzenreiter der Kreisklasse Süd.







Derby-Jubel beim SV Erzhäuser-Windmais in der Kreisklasse Süd! – Foto: privat









Erster gegen Zweiter, diese Konstellation gab es auch in der Kreisklasse Nord. Einen munteren Schlagabtausch lieferten sich die SpVgg Pfreimd II und die SG Weihern/FC Wernberg II. Lange stand es 2:1 für Pfreimd. In einer hochspannenden Schlussphase erzielte Alexander Auer für den Gast in der siebten Minute der Nachspielzeit den vielumjubelten Ausgleichstreffer. Damit bleiben beide Teams weiter ungeschlagen.







Noch eine vierte Mannschaft schoss am Wochenende elf Tore. Und zwar der SC Katzdorf II in der A-Klasse Süd. Allein Routinier Renato Cilic steuerte fünf Tore und drei Assists bei. Was für ein Tag für den 32-Jährigen! Auf so viele Scorer brachte es kein anderer Oberpfälzer Akteur.