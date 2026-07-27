11:0! SV Stahl lässt Gahma keine Möglichkeit!

Der SV Stahl II ist mit einem souveränen 11:0-Erfolg gegen Gahma in die Testspielphase gestartet. Von Beginn an ließ die Mannschaft keinen Zweifel daran, wer den Platz als Sieger verlassen würde. Die Gäste aus Gahma hatten über die gesamte Spielzeit kaum etwas entgegenzusetzen und waren chancenlos. Trotz des deutlichen Ergebnisses gab es noch Luft nach oben. Vor allem die Chancenverwertung hätte noch etwas besser sein können, doch bei einem 11:0 fällt das kaum ins Gewicht. Spielerisch muss aber noch einiges draufgelegt werden. Es hat noch nicht alles perfekt funktioniert, was nach der ersten Partie der Vorbereitung jedoch völlig normal ist. Darauf gilt es in den kommenden Trainingseinheiten weiter aufzubauen und die Abläufe von Woche zu Woche zu verbessern. Nun heißt es, in der Trainingswoche wieder Vollgas zu geben und konzentriert weiterzuarbeiten, damit die nächsten Schritte in der Vorbereitung gelingen.

Für den SV Stahl II spielten: