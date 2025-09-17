Bei Concordia Rheinberg war Tag der offenen Tore. – Foto: Roberto Parolari

11:0 – Sonsbeck II demütigt Rheinberg Rheinbergs Trainer Manfred Wranik ist nach dem 0:11-Debakel in der A-Liga beim Aufsteiger SV Sonsbeck II desillusioniert. Warum’s bei den Rot-Weißen so gut und beim Tabellenletzten so schlecht läuft. Verlinkte Inhalte Kreisliga A Moers C. Rheinberg SV Sonsbeck II Manfred Wranik

Die Situation bei Concordia Rheinberg spitzt sich nach dem fünften Spieltag der Kreisliga A weiter zu. Nach dem 0:11-Debakel beim SV Sonsbeck II wartet das Team von Trainer Manfred Wranik weiterhin auf den ersten Punkt. Gerade mal vier erzielten Toren stehen bereits satte 36 Gegentreffer gegenüber – gemeinsam mit dem GSV Moers II bildet Concordia damit das Tabellenschlusslicht. Während der Rheinberger Coach zum frühen Zeitpunkt der Saison „die Schnauze gestrichen voll“ hat, läuft es beim noch ungeschlagenen Aufsteiger aus Sonsbeck überraschend rund. Trainer Norbert Quinders erklärt den Aufschwung.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr SV Sonsbeck SV Sonsbeck II Concordia Rheinberg C. Rheinberg 11 0 Abpfiff

Kein A-Liga-Niveau 0:10 in Rheurdt-Schaephuysen, 1:8 beim Rumelner TV und nun 0:11 in Sonsbeck. Binnen drei Wochen setzte es für den Tabellenletzten aus Rheinberg drei herbe Schlappen. Kein Wunder, dass Wranik am Sonntag im Willy-Lemkens-Sportpark deutliche Worte fand. Urlaube, Krankmeldungen, Verletzungen und kurzfristige Absagen hatten ihm praktisch die komplette erste Elf geraubt.



Absage keine Option „Wir hatten wieder keine Mannschaft, einige Leute aus der Zweiten dabei und Jungs, die wochenlang nicht gespielt haben. Zwei Spieler sind sogar mit einer Erkältung aufgelaufen. So gewinnst du in der Kreisliga A kein Spiel“, wütete der Coach. Der 44-jährige, einstige Oberliga-Akteur musste an alter Wirkungsstätte selbst über 90 Minuten ran – aus Sportsgeist, wie er betonte: „Eine Absage kam für mich nicht in Frage.“



Wenig Hoffnung Den Rheinbergern fehlte am Wochenende alles. Besserung ist personell zunächst nicht in Sicht. „Man muss da schon von fehlender Qualität sprechen. Dass es so böse endet, hätte ich nicht gedacht“, so Wranik. „Man muss sich Gedanken machen, so hat das keinen Sinn. Wir werden Gespräche führen. In dieser Form werden wir nicht mehr antreten“, kündigte der Coach an und bedankte sich gleichzeitig bei den Reserverspielern, die überhaupt erst einen Antritt ermöglicht hatten.

Aufsteiger glänzt Während die Rheinberger taumeln und die Lage schon fast ausweglos wirkt, sonnt sich Sonsbeck im Erfolg. Der Oberliga-Unterbau ist nach dem Aufstieg noch ungeschlagen und hat mit dem Kantersieg seine gute Frühform eindrucksvoll untermauert. Trainer Norbert Quinders kam am Sonntag erst von der Kegeltour zurück und überließ die Kommandos seinem Co-Trainer Alexander Gellings.