11:0 – Sonsbeck II demütigt Rheinberg

Die Situation bei Concordia Rheinberg spitzt sich nach dem fünften Spieltag der Kreisliga A weiter zu. Nach dem 0:11-Debakel beim SV Sonsbeck II wartet das Team von Trainer Manfred Wranik weiterhin auf den ersten Punkt. Gerade mal vier erzielten Toren stehen bereits satte 36 Gegentreffer gegenüber – gemeinsam mit dem GSV Moers II bildet Concordia damit das Tabellenschlusslicht. Während der Rheinberger Coach zum frühen Zeitpunkt der Saison „die Schnauze gestrichen voll“ hat, läuft es beim noch ungeschlagenen Aufsteiger aus Sonsbeck überraschend rund. Trainer Norbert Quinders erklärt den Aufschwung.
Kein A-Liga-Niveau 0:10 in Rheurdt-Schaephuysen, 1:8 beim Rumelner TV und nun 0:11 in Sonsbeck. Binnen drei Wochen setzte es für den Tabellenletzten aus Rheinberg drei herbe Schlappen. Kein Wunder, dass Wranik am Sonntag im Willy-Lemkens-Sportpark deutliche Worte fand. Urlaube, Krankmeldungen, Verletzungen und kurzfristige Absagen hatten ihm praktisch die komplette erste Elf geraubt.
Absage keine Option „Wir hatten wieder keine Mannschaft, einige Leute aus der Zweiten dabei und Jungs, die wochenlang nicht gespielt haben. Zwei Spieler sind sogar mit einer Erkältung aufgelaufen. So gewinnst du in der Kreisliga A kein Spiel“, wütete der Coach. Der 44-jährige, einstige Oberliga-Akteur musste an alter Wirkungsstätte selbst über 90 Minuten ran – aus Sportsgeist, wie er betonte: „Eine Absage kam für mich nicht in Frage.“
Wenig Hoffnung Den Rheinbergern fehlte am Wochenende alles. Besserung ist personell zunächst nicht in Sicht. „Man muss da schon von fehlender Qualität sprechen. Dass es so böse endet, hätte ich nicht gedacht“, so Wranik. „Man muss sich Gedanken machen, so hat das keinen Sinn. Wir werden Gespräche führen. In dieser Form werden wir nicht mehr antreten“, kündigte der Coach an und bedankte sich gleichzeitig bei den Reserverspielern, die überhaupt erst einen Antritt ermöglicht hatten.
Aufsteiger glänzt Während die Rheinberger taumeln und die Lage schon fast ausweglos wirkt, sonnt sich Sonsbeck im Erfolg. Der Oberliga-Unterbau ist nach dem Aufstieg noch ungeschlagen und hat mit dem Kantersieg seine gute Frühform eindrucksvoll untermauert. Trainer Norbert Quinders kam am Sonntag erst von der Kegeltour zurück und überließ die Kommandos seinem Co-Trainer Alexander Gellings.
Das Duo zeigte sich nach inzwischen anderthalbjähriger gemeinsamer Amtszeit zufrieden: „Wir haben mit im Schnitt 15 Spielern eine super Beteiligung im Training, die Jungs haben richtig Bock auf Fußball. Das gibt uns als Trainerteam einen Schub und war lange nicht selbstverständlich. Wir versuchen, abwechslungsreiche Inhalte anzubieten und alle bei Laune zu halten.“
Sonsbecker Prozess Die Rheinberger träumten 2020 zum Start der Fusion noch von der Bezirksliga, in Sonsbeck sind die Ambitionen ganz andere. Nach ernüchternden Jahren der zweiten Mannschaft steht die Weiterentwicklung im Vordergrund. Quinders betont, dass die sportliche Reise langfristig angelegt sei: „Wir treten taktisch diszipliniert auf und haben bewiesen, dass wir in der Kreisliga A mithalten können. Wir sind auf einem guten Weg, aber die Saison ist noch lang. Es wird auch wieder schwächere Phasen geben, mit denen man dann umgehen muss.“
Treffsicherer Rückkehrer Dieser Tage genießen die Rot-Weißen das Momentum. Neben Tim Reuters gehört allen voran Sven Lehmkuhl zu den Erfolgsgaranten. Schon in der Aufstiegssaison erzielte der 23-jährige Sonsbecker A-Jugend-Coach, der von 2022 bis 2024 einen kurzen Ausflug nach Veen hinlegte, 28 Treffer in der B-Liga. In seinen bisherigen vier Einsätzen stehen beim Angreifer bereits neun Treffer und sechs Assists zu Buche. Am Wochenende gelang ihm sogar ein Fünferpack.
Der Rückkehrer verkörpert das Motto der ganzen Sonsbecker Mannschaft: „Unser Rezept ist der Zusammenhalt. Wir haben Typen mit Erfahrung und einen breiten Kader. Das ist unsere Stärke.“ Der Lohn: Tabellenplatz fünf nach fünf Spieltagen.