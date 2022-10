11:0-Schwung mitnehmen 1.FC Saarbrücken: Zweite will Konkurrenz weiter in Schach halten

Mit einem 11:0-Sieg im Rücken geht es für die Zweite des 1. FC Saarbrücken in den kommenden Spieltag. Nur vier Tage nach dem zweistelligen Sieg über den SV Eintracht Altenwald tritt das Team von Trainer Sammer Mozain am Sonntag (15 Uhr, Rasenplatz Ostschachtstr.) beim SV Rockershausen an. "Wir werden auch dort wieder wie gegen Altenwald die volle Spielzeit konzentriert sein müssen, weil sie mehr Qualitäten haben und diese sicher in einem Spiel gegen uns einbringen wollen, so wie alle unsere Gegner. Wir werden uns nicht immer darauf verlassen können, dass wir die Spiele in den letzten 30 Minuten für uns entscheiden, das kann auch mal schiefgehen", sagte der Trainer des Tabellenführers, der mit drei Punkten Vorsprung auf die beiden Verfolger SC Altenkessel und SC Friedrichsthal in den saarbrücker stadtteil fährt. Allerdings hat Friedrichsthal ein spiel weniger ausgetragen und könnte aufschließen. Mozain hofft, dass Pierluigi Vella nach seinem halbstündigen Einsatz, in dem er auch zwei Treffer erzielte, nun auch über einem längeren Zeitraum spielen kann. Auch Vincenzo Accursio fehlte gegen die Sulzbacher. Alexander Jochum fällt wohl aus, Fabio Romano und Nils Bastian fehlen sowieso noch länger. Ram Jashari wird wohl zur Verfügung stehen. Gegen Altenwald saß A-Junior Johannes Minke auf der Bank, die U19 hat am Samstag aber selbst ein Heimspiel.