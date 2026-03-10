110 Jahre Vereinsgeschichte – und der Blick nach vorn "16" setzt auf Kontinuität bei den Trainern und strukturelle Weiterentwicklung von Michael Eggert · Heute, 09:28 Uhr · 0 Leser

Neuer sportlicher Leiter bei "16" Nino Lücke – Foto: Tuan Anh La

Der Osnabrücker Spielvererein 16 feiert in diesem Jahr sein 110-jähriges Bestehen und richtet zugleich den Blick auf die sportliche Zukunft. Wichtige personelle Entscheidungen für die kommende Saison sind bereits getroffen und umgesetzt.

Die beiden Trainer der Herrenmannschaften bleiben dem Klub erhalten. Der 34-jährige Martin Chojecki, verantwortlich für die erste Mannschaft, sowie 39-jährige Heiner Bünemann, Trainer der zweiten Herren, haben ihre Zusage für die nächste Spielzeit gegeben. Im Verein zeigt man sich mit der sportlichen Entwicklung beider Teams zufrieden. In der laufenden Saison haben die Trainer mit ihren Mannschaften grundlegende Spielprinzipien erarbeitet, die in der Rückrunde weiter gefestigt werden sollen. Ziel ist es, eine stabile Grundlage für die kommende Saison zu schaffen.

Trainer bei "16" Martin Chojecki (li) und Heiner Bünnemann (re). – Foto: Fupa

Neuaufbau der zweiten Mannschaft zeigt Wirkung

Besonders positiv bewertet der Verein den Neuaufbau der zweiten Herrenmannschaft. Dieser gestaltete sich zunächst schwierig, inzwischen verfügt das Team jedoch wieder über einen großen Kader. Seit dieser Saison tritt die Mannschaft wieder im klassischen 11-gegen-11-Spielbetrieb an. Zudem wird der enge Austausch zwischen erster und zweiter Mannschaft hervorgehoben. Beide Teams stehen in regelmäßigem Kontakt und pflegen auch abseits des Platzes ein gutes Miteinander. Neuer sportlicher Leiter installiert