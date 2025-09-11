1:10 - Herringhausen stürmt mit Kantersieg ins Achtelfinale

Am Donnerstagabend hat die SG Frisch Auf Herringhausen-Eickum ein klares Ausrufezeichen im Kreispokal gesetzt. Beim TSV Löhne (Kreisliga A) feierte der Bezirksligist einen souveränen 10:1-Erfolg und steht damit im Achtelfinale.

Nach zwölf Minuten erzielte Hendrik-René August Meierernst nach Vorlage von Cedric Robin Schlüter den ersten Treffer. Nur drei Minuten später legte Max Krüger nach, der einen direkten Freistoß sehenswert verwandelte. Zwar kam Löhne nach einer guten halben Stunde durch einen Foulelfmeter von Oleh Mylymuka zum 1:2, doch der Ausgleich war nie wirklich in Reichweite. Kurz vor der Pause stellte Krüger nach Vorarbeit von Rashid Abdo Mousseli auf 1:3.