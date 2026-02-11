11:0-Heimsieg: FC Schwaig nimmt Landesligist auseinander

Der FC Schwaig zerlegte Traunstein mit 11:0. – Foto: Sven Leifer/FuPa

Der Bayernligist ließ dem SB Chiemgau Traunstein keine Chance. Rohrhirsch glänzte mit einem lupenreinen Hattrick im Vorbereitungsspiel.

Von Beginn an setzte die Donbeck-Elf die Gäste unter Druck und ließ auf dem bestens zu bespielenden Kunstrasenplatz Ball und Gegner laufen. In der 22. Minute gingen die Gastgeber in Führung. Daniel Gaedke behielt in Strafraum die Übersicht, passte aus zehn Metern quer, und der mitgelaufene Tim Schels schob souverän flach ein. Nur fünf Minuten später verlängerte Florian Pflügler eine Schels-Ecke von der linken Seite mit dem Kopf auf Fabio Groß, der am langen Pfosten die Kugel zum 2:0 über die Linie drückte. Kurz vor der Pause verwandelte Raffi Ascher einen Foulelfmeter zum 3:0. Bilal Ibrahim war im Strafraum zu Fall gebracht worden.

Im zweiten Vorbereitungsspiel zur Bayernliga-Rückrunde besiegte der FC Schwaig zu Hause den Landesligisten SB Chiemgau Traunstein auch in der Höhe verdient 11:0 und begeisterte die vielen Zuschauer mit schnellen, druckvollen Kombinationen.

Nach dem Seitenwechsel wechselte Donbeck bunt durch, und es dauerte nur vier Minuten, bis Felix Günzel eine Flanke von Philipp Gau aus vier Metern zum 4:0 über die Linie drückte. Eine Minute später traf wieder Günzel nach Flanke von Tobi Jell. Im Anschluss erhöte Robert Rohrhirsch mit einem lupenreinen Hattrick auf 8:0. Vincent Sommer, Günzel und Gau besorgten den 11:0-Endstand. Die Gäste aus Traunstein hatten nur zwei gute Möglichkeiten durch Julian Höllen und Kenan Smajlovic, die Schwaigs Torwart Felix Thiel jedoch zunichte machte.

Am nächsten Sonntag gastiert um 14 Uhr mit dem TSV Wasserburg der Tabellenführer der Landesliga Südost in Schwaig.