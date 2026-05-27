 2026-05-15T09:36:57.455Z

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11:0-Gala & 10:2: Die torreichsten Spiele in Brandenburg

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: sportmotion@mail.de

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Brandenburgliga

Am Wochenende waren die Tormaschinen in Brandenburg wieder unterwegs. FuPa wirft dabei den Blick auf die torreichsten Damen- und Herrenspiele.

Herren: Alle Spiele mit 5 Toren und mehr

2:10 - FC Blau-Weiß Stücken - SV Viktoria Potsdam II (1.Kreisklasse)
7:4 - Wacker Schönwalde II - SV Eintracht Wittmannsdorf (1.Kreisklasse)
9:1 - Teltower FV 1913 - MSV Zossen 07 (Landesklasse)
6:3 - Einheit Bamme - SpG Eintracht Friesack II/Paulinenauer TSV II (2.Kreisklasse)
5:3 - MTV Wünsdorf 1910 - SV Blau-Weiss Markendorf (Landesklasse)
6:2 - FC Bad Liebenwerda 08 - SV Germania Peickwitz (Landesklasse)
2:6 - SV Großräschen - SG Sielow (Landesklasse)
4:4 - SpG Glienick/Zossen - SV Siethen II (1.Kreisklasse)
8:0 - FC Bad Liebenwerda II - SG Kröbeln (1.Kreisklasse)
6:2 - SG Eintracht Peitz II - SV Döbbern 1 (1.Kreisklasse)
7:0 - VfL Nauen II - Blau-Gelb Falkensee II (Kreisliga)
3:4 - SG Schenkenhorst - ESV Lok Seddin (Kreisliga)
5:2 - Juventas Crew Alpha - Fortuna Babelsberg III (1.Kreisklasse)
3:4 - BSC Preußen 07 - SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde (Verbandsliga)
1:6 - SG Aufbau Stepenitz - FK Hansa Wittstock II (1.Kreisklasse)
3:4 - Fortuna Babelsberg - SV Zehdenick 1920 (Landesliga)
4:3 - VfB Gramzow - Birkenwerder BC 1908 (Landesklasse)
4:3 - SpG Lebus/Podelzig - Neuzeller SV (Kreisliga)
2:4 - Caputher SV - United Teltow FC (Kreisliga)
5:1 - SG Grün-Weiß Klein Kreutz - SpG TSV Treuenbrietzen/Union Linthe II (2.Kreisklasse)
1:5 - TSV Uenze - TUS Dallmin (9) (1.Kreisklasse)
4:2 - BSC Fortuna Glienicke - Angermünder FC (Landesliga)
2:4 - BSV Rot-Weiß Schönow - FSV Schorfheide Joachimsthal (Landesklasse)
6:0 - FC Strausberg - 1. SV Oberkrämer 11 (Landesklasse)
3:3 - SV Grün-Weiß Großbeeren - SV Blau-Weiß Dahlewitz (Landesklasse)
3:3 - SG Lichtenow-Kagel - Wacker Herzfelde 1925 (1.Kreisklasse)
4:1 - SV Eiche Ragösen - SpG Lok/Viktoria Brandenburg (1.Kreisklasse)
2:3 - FSV Bernau - FV Preussen Eberswalde (Landesliga)
4:1 - SV Viktoria Potsdam - FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 (Landesliga)
3:2 - SV Falkensee-Finkenkrug - FC Schwedt 02 (Landesliga)
5:0 - FC Eisenhüttenstadt - VfB Trebbin (Landesliga)
2:3 - SG Phönix Wildau 95 - VfB 1921 Krieschow II (Landesliga)
2:3 - SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz - FSV Glückauf Brieske/Senftenberg (Landesliga)
2:3 - FC Lauchhammer - FV Erkner 1920 (Landesliga)
4:1 - SG Eintracht Peitz - SG Burg (Landesklasse)
2:3 - FC Union Frankfurt - SpG Hennickendorf/Rehfelde (Kreisoberliga)
0:5 - SG Hangelsberg - SG Müncheberg (Kreisoberliga)
2:3 - SV 1919 Woltersdorf - SG 47 Bruchmühle (Kreisoberliga)
3:2 - FC Strausberg II - FV Erkner 1920 II (Kreisoberliga)
4:1 - SV Gartenstadt 71 - FSV Preußen Bad Saarow (Kreisliga)
2:3 - SV Linde Schönewalde - SV Wacker Reichenhain (Kreisliga)
4:1 - FSV Rot-Weiß Luckau II - VfB Finsterwalde (1.Kreisklasse)
3:2 - SG Eintracht Kasel-Golzig - SV Blau-Weiß 08 Kreblitz e.V. (2.Kreisklasse)
4:1 - KSV Sperenberg 1990 - SV Schönefeld 1995 (Kreisliga)
3:2 - KSV Sperenberg 1990 - SG 1910 Woltersdorf (Kreisliga)
5:0 - FSV Viktoria 1897 Cottbus II - SG Jänschwalde (2.Kreisklasse)

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