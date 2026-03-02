11:0, 11:1 - Kellerkinder gehen unter, Münchingen verliert die Spitze Bezirksliga Enz/Murr: Die Übersicht aller Partien des 22. Spieltags von Timo Babic · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Michael Bates

Am 21. Spieltag der Bezirksliga Enz/Murr hat die Liga ihre ganze Wildheit gezeigt: ein 11:0 wie ein Orkan, ein 11:1 als nächste Grenzverschiebung – und ganz oben ein Führungswechsel nach Punkten, aber nicht nach Abstand: SV Germania Bietigheim und TSV Münchingen stehen nun bei 46 Zählern, Germania führt dank der besseren Tordifferenz (55:18 gegenüber 59:29). Unten bleibt es erbarmungslos: TV Pflugfelden hält bei 3 Punkten und 18:123 Toren – in einer Liga mit vier Absteigern plus Abstiegsrelegation ist das längst mehr als nur ein Warnsignal.

Der TSV Schwieberdingen hat ein dickes Ausrufezeichen gesetzt und FV Löchgau II mit 4:1 bezwungen. Schon nach vier Minuten traf Piero Stampete zum 1:0, Christian Kientsch erhöhte in der 27. Minute. Als Francesco Masso in der 71. Minute das 3:0 nachlegte, war das Spiel entschieden. Fabijan Spaqi verkürzte zwar (82.), doch Giuseppe Masso stellte in der 87. Minute den klaren Endstand her. Schwieberdingen sammelt damit Luft im unteren Bereich (24 Punkte), Löchgau II bleibt bei 27.



Es war ein Ergebnis, das selbst in dieser torverrückten Liga sprachlos macht: SV Salamander Kornwestheim überrollte den AKV B.G. Ludwigsburg mit 11:0. Unter Schiedsrichter Mika Timmermann begann der Sturm mit Lionel Schmidt (17.) und Marco Reichert (23.). Ein Eigentor von Visar Braha (41.) erhöhte die Wucht weiter, nach der Pause ging es gnadenlos weiter: Marco Schwalb (51.), Ivan Stange (61.), Tom Schneider (67.), Danny Schima (73.). In der Schlussphase fiel ein Tor nach dem anderen: erneut Lionel Schmidt (80.), Stefano Nicolazzo (85.), Ivan Stange (87.) und Danny Schima (88.). Kornwestheim steht nun bei 81:25 Toren und 34 Punkten, der AKV bleibt bei 20 Punkten – und trägt dieses Resultat wie eine schwere Last in die nächsten Wochen.



TSV Heimsheim hat sich beim TSV Merklingen mit 3:1 durchgesetzt – und früh die Richtung vorgegeben. Vincenzo De Marco traf schon in der 7. Minute, Tim Widmaier erhöhte (20.). Kurz vor der Pause legte Lino Widmaier zum 0:3 nach (45.+1). Emmanuel Alonso Garcia verkürzte nach Wiederbeginn (53.), mehr ließ Heimsheim aber nicht zu. Heimsheim steht jetzt bei 35 Punkten, Merklingen bei 30.



Dieses Spiel hatte Drama, Wendungen – und einen Moment, der hängen bleibt. TSV Phönix Lomersheim führte durch Tim Dettinger (10.), doch Nico Antoni glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte aus (45.+1). Dazwischen ein Schlüssel: Filippo Russo scheiterte in der 43. Minute mit einem Foulelfmeter am Torwart Yannik Jensen – eine Szene, die das Spiel hätte kippen können. Nach der Pause drehte Hessigheim das Ergebnis: Danilo Riccetti traf zum 1:2 (47.), Luca Morgante glich zum 2:2 aus (60.), bevor Filippo Russo doch noch zum 2:3 traf (72.). Hessigheim klettert auf 26 Punkte, Phönix bleibt bei 22.



FC Marbach gewann auswärts bei FSV 08 Bietigheim-Bissingen II mit 2:1. Luis Herre brachte Marbach in der 25. Minute in Führung. In der 80. Minute erhöhte Flamur Gervalla per Foulelfmeter auf 0:2, doch Bissingen II antwortete sofort: Nelson Okoye traf in der 82. Minute zum 1:2. Marbach steht nun bei 32 Punkten, Bissingen II bei 31 – ein enges Rennen im Mittelfeld, in dem jeder Punkt die Reihenfolge neu sortieren kann.



Vor 350 Zuschauern und unter Schiedsrichter Tizian Bauer erledigte SV Germania Bietigheim die Aufgabe im Derby klar: 3:0 gegen NK Croatia Bietigheim. Tim Kainz traf zum 1:0 (19.), Jan Sonntag erhöhte (42.) und machte per Foulelfmeter in der 56. Minute den Deckel drauf. Germania steht jetzt bei 46 Punkten und ist Tabellenführer, Croatia bleibt bei 17 Punkten tief im Abstiegskampf.



Ein Ergebnis wie ein Donnerschlag: Spvgg Besigheim feierte ein 11:1 gegen TV Pflugfelden. Die Torschützenliste liest sich wie ein eigener Spielbericht: Julian Harnoss (8.), Ermal Gashi (16., 23., 44.), Cham Mor (27.), Tom Kühnle (47.), Vasilios Tsouloulis (56., 64., 85.), Tom Haertel (75.), Felix Jakob (77.), Ilias Koulaxidis (83.). Pflugfelden gelang durch Cham Mor der zwischenzeitliche Treffer zum 3:1 (27.) – doch das Spiel war längst außer Reichweite. Besigheim springt auf 35 Punkte, Pflugfelden bleibt bei 3 und einem Torverhältnis, das weiter schmerzt.