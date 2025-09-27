1:1 - TUS Glane lässt abreißen

In einem Spiel der Kreisliga Osnabrück musste sich der ambitionierte TUS Glane mit 1:1-Unentschieden gegen den SuS Buer zufrieden geben.

Malte Kemper brachte den TUS Glane mit seinem achten Saisontreffer mit 1:0 in Führung. Der SuS Buer fand aber postwendend eine passende Antwort. Mit einem Traumtor aus 20 Meter Entfernung gelang Tim Schwanemeyer der Ausgleichstreffer. Im weiteren Spielverlauf entwickelte sich eine sehr chancenarme Partie. Das Ergebnis hilft beiden Mannschaften nur wenig. Der SuS Buer bleibt knapp unter dem Strich, der TUS Glane muss viel effizienter werden um seine möglichen Chancen im Aufstiegskampf nutzen zu können.

"Abgesehen von dem frühen 1:0 haben wir in der ersten Halbzeit nur durch Standards Torgefahr entwickelt. In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel kontrolliert. Torgefährlich waren wir heute nur selten. Wir mussten heute auf vielen zentralen Positionen umbauen. Darunter hat unser Offensivspiel gelitten. Das 1:1 geht heute in Ordnung," sagte uns Trainer Frank Rethmann (TUS Glane).

"Ein gerechter Punkt im chancenarmen Spiel. Wir in der ersten Halbzeit besser, Glane mit mehr Spielanteilen in zweiten Halbzeit Ein Punkt mit dem wir gut leben können. Nun erwarten uns vier wichtige Spiele, welchen entscheidend für die Saison werden,“ meinte Jan Blumenberg (SuS Buer).

Wie gehts weiter?

Der TUS Glane spielt am kommenden Donnerstag um 19.30 Uhr gegen den TV Wellingholzhausen.

Der SuS Buer spielt im Derby am Sonntag 05.10.2025 um 15.00 Uhr bei TV Wellingholzhausen.