Spielbericht
Algert Hoti (Bildmitte) bereitete Dillingens Führungstreffer durch Adonis Isufi bereits nach zwei gespielten Minuten mustergültig vor, musste sich aber am Ende mit einem 1:1-Heimremis gegen den TSV Monheim zufriedengeben. – Foto: Georg Fischer

1:1 - trotz guter Leistung nur ein Heimpunkt für die SSV Dillingen

Gästetrainer Jens Meckert bedankte sich nach dem Spiel artig bei der SSV für den insgesamt schmeichelhaften Punktgewinn seines Teams im Donaustadion, denn Dillingen hatte vor allem, aber nicht nur in der ersten Spielhälfte eine Vielzahl von sehr guten bis besten Einschussgelegenheiten liegen lassen, was zum Teil an der eigenen fehlenden Präzision, aber auch an einer starken Torwartleistung von Michael Ferber im Monheimer Gehäuse lag.

Die Gastgeber waren schnell durch Adonis Isufi in Führung gegangen, Algert Hoti hatte ihm assistiert (zweite Spielminute), mussten aber mit der einzigen nennenswerten Monheimer Torchance den Ausgleich schlucken: Kapitän Lukas Felbinger hatte Christopher Theils Maßflanke unhaltbar eingeköpft (20.). Obwohl der eine Heimpunkt am Ende zu wenig war, zeigte Dillingen eine gute Leistung und ließ TSV-Mittelfeld-As David Dworschak kaum Entfaltungsmöglichkeiten. Beinahe hätte Monheims Tobias Trommer kurz vor Spielende (85.) nach einem Missverständnis in der SSV-Defensivabteilung das Ergebnis noch vollkommen auf den Kopf gestellt, doch der starke Nico Zoch konnte in höchster Not retten.

Referee Christof Paulus (SV Bergheim/Schiedsrichtergruppe Augsburg) bot mit seinem Team in einer ausgesprochen fairen Partie eine sehr gute Leistung.

