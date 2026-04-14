11 Tore! Spitzenreiter SV Bergheim gewinnt Spektakel gegen TuS Birk

Im Aufstiegskampf braucht es manchmal auch spezielle Tage: Einen solchen hat Tabellenführer SV Bergheim am Sonntag gegen den TuS Birk erlebt. Ganze elf Tore fielen am Krausacker. Was auf den ersten Blick nicht besonders souverän wirkt, war unter dem Strich trotzdem eine deutliche Sache für den SVB.
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid II – TuS Mondorf 1920 II 4:1
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid II: Philipp Van Elst, Fabian Goller, Hendric Schmitz, Malte Groß (73. Jan Hagenlocher), Robin Bäumgen (89. Henryk Klemmer), Niclas Fischer, Pascal Jungbluth (86. Constantin Harth), Constantin Harth, Tom Pfeffer (62. Jan Leyerer), Daniel Helmann, Ayko Schneeweis (78. Leo Nußbaum) - Trainer: Marvin Müller
TuS Mondorf 1920 II: Benedikt Menrath, Alexander Böthling, Nico Rother, Andrés Gallego-Costa (69. Clemens Loke), Noah Wagner, Fabian Beck, Darren Boyles, Maximilian Drews, Daniel Seiffert (38. Jonas Winter), Jonathan Partheil, Aboubacar Sidiki Sylla - Trainer: Fabian Hinrichsen
Tore: 1:0 Fabian Beck (21.), 1:1 Daniel Helmann (29.), 2:1 Pascal Jungbluth (54.), 3:1 Fabian Goller (77.), 4:1 Constantin Harth (89.)
FC Kosova Sankt Augustin – SV Rot Weiß Hütte 1:4
FC Kosova Sankt Augustin: Haki Behrami, Muhamet Thaqi, Jakup Kameri, Sebahattin Berke Özen, Armend Dauti (69. Egzon Ademi), Erblin Berisha (86. Valdet Jakurtaj), Dardan Cerkini, Dardan Delijaj, Leonid Saliuki, Elvin Dobreva (64. Alvin Morina), Edon Klinaku - Co-Trainer: Besart Ademi - Trainer: Behar Prenku
SV Rot Weiß Hütte: Hikmet Bajrami, Zubeyr-Daud Hassan, Bilal Zariouh, Samuel Hoffmann, Blerton Ademi, Dimitri Mosebach (46. Felipe Lepore), Kent Hensellek (60. Ivan Ramiro Trejo), Enes Gashi (46. Özgün Ceylan), Selimcan Taskin (60. Moritz Schamaun), Zakaria Makkaouri, Damian Burski (70. Erwin Krenik) - Trainer: Alija Zahirovic
Schiedsrichter: Thomas Scheffel - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Damian Burski (2.), 0:2 Kent Hensellek (5.), 1:2 Edon Klinaku (16.), 1:3 Blerton Ademi (45.), 1:4 Ivan Ramiro Trejo (90.)
Gelb-Rot: Jakup Kameri (96./FC Kosova Sankt Augustin/Foulspiel)
1. FC Niederkassel II – SV Umutspor Troisdorf 1:4
1. FC Niederkassel II: Razvan Popa, Vasileios Kalouris (54. Louis Müßner), Haki Berisha (74. Mika Ullrich), Felix Schäven, Andre Goldmann, Jonas Gerhold, Luis Psillakis (74. Jan Deventer), Oguz Yasar, Anel Tabakovic, Dennis Paul (60. Jannes Heuser), Firooz Ahmadi (60. Salih Camci) - Trainer: David Podlas - Trainer: Sven Rasch
SV Umutspor Troisdorf: Ayhan Morkoyun, Yuri Medina Moutaqi, Noah Arrouchdi, Driton Murseli, Musanga Joseph Kalonji (61. Emrullah Celikpence), Abdülhaluk Karakas, Alan Hasso (93. Mehmet Alper Ünlü), Sibar Ibrahim (78. Ibrahim Onatca), Imran Erdem (86. Beytullah Demirhan), Abdul Samet Geven, Clinton Mampuya - spielender Co-Trainer: Clinton Mampuya - Trainer: Levent Budak
Tore: 1:0 Firooz Ahmadi (7.), 1:1 Clinton Mampuya (45.), 1:2 Abdul Samet Geven (67.), 1:3 Imran Erdem (85.), 1:4 Abdul Samet Geven (90.)
Türkischer FC Inter Troisdorf – TuS 05 Oberpleis II 2:1
Türkischer FC Inter Troisdorf: Jusef Suleiman, Enes Malik Sisman (75. Burak Kir), Shah Fahad Momand, Liviu-Ionut Georgescu, Mahmut Can Yildiz, David Adotevi, Alp-Eren Dogan, Ahmet Öztürk (55. Cemal Kaldirim), Mert Demir (55. Deni Dapo), Enes Aslan, Mihaita Georgian Stefan (55. Yusuf Ari) - Trainer: Abdulwahab Albira - Co-Trainer: Mohammed Al Khalkhali - spielender Co-Trainer: Burak Kir
TuS 05 Oberpleis II: Max Blönigen, Akin Sener, Masakazu Hara (82. Souleymane Toure), Tino Seiffert, Michael Wasserheß, Christoph Rödl, Jetgzon Krasniqi (75. Denis Nawrath), Tim Dawar (70. Leonard Zensen), Paul Berner, Shawn Niklas Dessel, Mehmet Hanefi Öcal - Trainer: Tim Görgens
Schiedsrichter: Lennart Rode (Troisdorf) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Mehmet Hanefi Öcal (60.), 1:1 Mahmut Can Yildiz (82. Handelfmeter), 1:2 Deni Dapo (89.)
TSV 06 Wolsdorf – Sportfreunde Troisdorf 05 0:1
TSV 06 Wolsdorf: Philipp-Johannes Breuer, Florian Holschbach, Lucas Relvas Galveia, Steffen Ulrich, Andreas Kröcker (90. Timo Leo), Tim Schellenbach, Luis Dräger, Antonio Heinz, Philipp Herschel, Luc Pullem, Felix Hauck - Trainer: Timo Leo - spielender Co-Trainer: Henrik Schyns - spielender Co-Trainer: Luis Dräger
Sportfreunde Troisdorf 05: Ogulcan Ertürk, Elias Rausch, Muhammed Jusufi, Fabian Hoffmann, Bilal Barouag (83. Okan Güney), Ömer Alagöz, Niklas Stange (63. Mohamed Khabza), Fotios Goutzidis, David Holz (90. Salah Eldin Abelmagid Ashira), Marek Michael Kalkan (75. Florian-Moritz Rost) - Trainer: Denis-Hüseyin Schorn - Co-Trainer: Tayfun Bay - Co-Trainer: Connor Kaiser
Schiedsrichter: Güven Cinar (Hertha Rheidt)
Tore: 0:1 David Holz (80.)
Besondere Vorkommnisse: Philipp Herschel (TSV 06 Wolsdorf) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (40.).
