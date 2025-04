11-Tore-Spektakel endet mit Auswärtssieg für Laufenburg!

Das Spiel begann mit ordentlich Vorwärtsdrang von beiden Mannschaften und Chancen auf beiden Seiten. Besser im Spiel waren aber direkt die Gastgeber, während der JFV im Spiel gegen den Ball nachlässig war. Rielasingen wusste die Passivität auszunutzen und lag nach 20 Minuten bereits mit 3:0 vorne. Ein Kopfballtor nach Eckstoß, ein Eigentor nach Flanke und ein Elfmeter nach kleinlich gepfiffenem Elfmeter sorgten für die komfortable Führung. Die Laufenburger hatten zwar auch bereits drei Großchancen bis dahin, agierten aber vor dem Tor unglaublich hektisch und ungenau. Generell war wenig von der Souveränität der Vorwoche zu erkennen. Rielasingen hingegen kombinierte mutig und schnell nach vorne und traf unter anderem noch zweimal Aluminium, wodurch die Führung zu diesem Zeitpunkt auch in der Höhe verdient war. Nach einer halben Stunde brachten sich die Gäste durch einen Doppelschlag zurück in die Partie: Zunächst gab es einen Handelfmeter, nachdem die Flanke von Sandro Tuzzolino an den ausgestreckten Arm des Gegners flog. Elias Gölzlin behielt die Nerven und verwandelte gewohnt souverän. Nur eine Minute später flankte Tuzzolino erneut von seiner Seite, der durchgelaufene Lukas Müller verwertete die gute Hereingabe und brachte die Gäste wieder auf ein Tor ran. Allerdings ging der JFV nun zu sehr auf den Ausgleich und verteidigte nach wie vor ungenügend, wodurch der 1. FC wieder auf 4:2 davonziehen konnten. Doch auch die Laufenburger hatten noch vor der Halbzeit ein Tor in petto. Nachdem der Torwart einen Schuss von Gölzlin klatschen lassen musste, war Ege Baysal zur Stelle und stellte mit seinem ersten Saisontor den alten Abstand wieder her und sorgte gleichzeitig für den Halbzeitstand.

Nach dem wilden ersten Durchgang mit sieben Toren startete auch Halbzeit zwei wieder mit einem Treffer. Nach guter Vorarbeit von Luan Azemi war erneut Gölzlin zur Stelle und erzielte mit seinem 14. Saisontor den Ausgleich. Die Gäste waren nun feldüberlegen und verlagerten das Spiel komplett in die Hälfte der Rielasinger. Nach 72 Minuten belohnte Fabian Sturm den JFV mit dem Führungstor. Nach einem Eckball von Vincent Grießer kam Sturm wuchtig zum Kopfball und verwandelte im langen Eck. Auch in der Folge blieben die Laufenburger deutlich gefährlicher, scheiterten aber zum Teil fahrlässig mehrfach aus aussichtsreicher Position. Fünf Minuten vor Schluss dann die Vorentscheidung: Nach einem langen Ball von Ardian Shijaku aus der eigenen Abwehr startete der fleißige Müller erneut perfekt durch, hatte nur noch den Torwart vor sich und schob diesem den Ball durch die Beine zum 4:6. Zu Ende war das Spiel aber immer noch nicht. Rielasingen gab nicht auf und kam kurz vor Abpfiff tatsächlich nochmal zum Anschlusstreffer. Für mehr reichte es aber nicht, der JFV Laufenburg verteidigte alle weiteren Bemühungen aufopferungsvoll und sicherte sich so die nächsten drei Punkte.