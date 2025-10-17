Der VfB Straubing zieht in einem kuriosen Heimspiel gegen den TV Aiglsbach den Kürzeren und verliert ein spektakuläres Torfestival mit 4:7. – Foto: Alfred Brumbauer

11 Tore Spektakel! Aiglsbach besiegt VfB Straubing mit 4:7 15. Spieltag in der Bezirksliga-West: Torfestival in Straubing+++Aiglsbach entscheidet kurioses Spiel für sich+++Manfred Gröber trifft viermal Verlinkte Inhalte Bezirksliga West

Zum Auftakt des 15. Spieltags der Bezirksliga-West empfing der VfB Straubing nur zwei Tage nach der 1:2-Pokalpleite gegen Stadtrivalen Türkgücü Straubing den Tabellenfünften TV Aiglsbach. Im Stadion am Peterswöhrd erlebten die 110 Zuschauer ein Spiel, das von einer außergewöhnlichen Anzahl an Treffern geprägt war. Die Gäste erwiesen sich dabei als treffsicherer und entschieden ein spektakuläres Torfestival mit 7:4 für sich.

Bereits in der 10. Minute nutzte Markus Schmidt die erste Unachtsamkeit der Straubinger Hintermannschaft und brachte die Gäste nach einer präzisen Hereingabe von Lukas Reith aus kurzer Distanz in Führung. Der VfB zeigte sich jedoch unbeeindruckt: Nach einer sehenswerten Kombination markierte Kaan Schaffrath in der 24. Minute den Ausgleich. Doch der TV Aiglsbach fand die passende Antwort. Lukas Reith traf zur erneuten Führung, ehe Manfred Gröber nur wenig später auf 3:1 erhöhte - allerdings aus einer Situation heraus, die stark nach Abseits roch. Kurz vor dem Halbzeitpfiff schnürte Schmidt schließlich seinen Doppelpack und sorgte mit dem 4:1 bereits für eine Vorentscheidung.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Gröber in der 55. Minute mit einem sehenswerten Freistoß aus 20 Metern auf 5:1. Leon Jedlicka und Florian Folger brachten Straubing jedoch mit ihren Toren in der 63. und 68. Minute auf 5:3 zurück ins Spiel. Doch Gröber war nicht zu stoppen und traf in der 73. und 77. Minute erneut. In der 88. Minute sorgte Besmir Arifaj mit seinem Treffer noch einmal für Ergebniskosmetik und stellte aus Straubinger Sicht auf 4:7. Die Partie war geprägt von zahlreichen Offensivaktionen und einigen umstrittenen Schiedsrichterentscheidungen, die auf beiden Seiten für Diskussionen sorgten.