11 Siege in Folge: Kaufering auf Landesliga-Kurs

Aber zurück zur Samstags-Partie, genauer gesagt zur Samstags-Abwehrschlacht, in der Kaufering (ohnehin ohne den gesperrten Paul Ansorge) 78 plus acht Minuten Nachspielzeit zu Zehnt spielen musste. Abwehrmann Manuel Wolf war bereits in der 12. Minute nach einem Foul als letzter Mann an Jonas Prestele mit Rot vom Platz geflogen – „das wird jetzt Schwerstarbeit“, ahnte Uli Stengelmair. Trotz Unterzahl ging der VfL in Führung: Nach einer Ecke von Flo Bucher köpfte Dominik Danowski zum 1:0 ein (19.) - fünftes Saisontor des Ex-Meringers. „Laufen und Gas geben geht immer“, gab er dann das Motto der weiteren Spielverlaufs aus. Kaufering kämpfte bei fast schon sommerlichen Temperaturen um jeden Ball – und hatte wieder einen Kapitän, der den Sieg festhielt. Kurz vor der Pause gab’s Foulelfmeter für die Gäste – und wie schon beim 5:0 gegen Weitnau parierte Torwart Michi Wölfl den Strafstoß und fischte den Ball von Alexander Schwarz aus der von ihm aus gesehen linken unteren Ecke. Wagner: „Großartig – damit hat er uns im Spiel gehalten.“ Und letztlich die Tür zur Landesliga ganz weit aufgestoßen.