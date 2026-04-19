11 Siege in Folge: Kaufering auf Landesliga-Kurs

Keeper Michael Wölfl hält erneut Elfmeter. Mit einem Sieg am Dienstag im Nachholspiel in Königsbrunn kann Kaufering die Tabellenspitze übernehmen.
Kaufering - Die Erfolgsserie des VfL Kaufering in der Bezirksliga Schwaben geht weiter. Gegen den TSV Legau gewann die Truppe von Trainer Alex Wagner (35) am Samstag mit 1:0. Der elfte Sieg in Serie und bereits der 13. im 14. Spiel unter Wagner – der VfL steuert auf Landesligakurs. „Ein Wahnsinn, was unsere Mannschaft mit dem Trainerteam seit der Amtsübernahme von Wagner leistet“, sagt der sportliche Leiter Uli Stengelmair.
Einer der ersten, der gratulierte, war Wagners Vorgänger und künftige Lohhof-Trainer Franco Simon (48), der mit seiner schwangerer Freundin Marina da war (Nachwuchs kommt in September). Simon war im September zurückgetreten – nach einem 3:5 eben gegen diesen unangenehm zu bespielenden TSV Legau. Dann kam Wagner, der noch immer ohne Niederlage ist. Doppelt schön für Kaufering: Der TSV Bobingen kam zeitgleich gegen Schlusslicht Lagerlechfeld nicht über ein 0:0 hinaus. Zwar gewann der SV Mering am Sonntag 4:2 gegen Babenhausen und setzte sich an die Tabellenspitze. Aber: Mit einem Sieg im Nachholspiel am Dienstag (18.15 Uhr) beim FC Königsbrunn würde Kaufering beide überholen und wäre erstmals Tabellenführer. Wagner: „Das ist natürlich Riesen-Anreiz.“
Aber zurück zur Samstags-Partie, genauer gesagt zur Samstags-Abwehrschlacht, in der Kaufering (ohnehin ohne den gesperrten Paul Ansorge) 78 plus acht Minuten Nachspielzeit zu Zehnt spielen musste. Abwehrmann Manuel Wolf war bereits in der 12. Minute nach einem Foul als letzter Mann an Jonas Prestele mit Rot vom Platz geflogen – „das wird jetzt Schwerstarbeit“, ahnte Uli Stengelmair. Trotz Unterzahl ging der VfL in Führung: Nach einer Ecke von Flo Bucher köpfte Dominik Danowski zum 1:0 ein (19.) - fünftes Saisontor des Ex-Meringers. „Laufen und Gas geben geht immer“, gab er dann das Motto der weiteren Spielverlaufs aus. Kaufering kämpfte bei fast schon sommerlichen Temperaturen um jeden Ball – und hatte wieder einen Kapitän, der den Sieg festhielt. Kurz vor der Pause gab’s Foulelfmeter für die Gäste – und wie schon beim 5:0 gegen Weitnau parierte Torwart Michi Wölfl den Strafstoß und fischte den Ball von Alexander Schwarz aus der von ihm aus gesehen linken unteren Ecke. Wagner: „Großartig – damit hat er uns im Spiel gehalten.“ Und letztlich die Tür zur Landesliga ganz weit aufgestoßen.
Nach der Pause ein Sturmlauf der Unterallgäuer und eine großartige kämpferische Leistung der Kauferinger, die nur noch vereinzelte Konter setzen konnten mit Glück, Geschick, einem bärenstarken Daniel Rimmer in der Verteidigung und viel Herzblut den knappen Sieg über die Zeit brachten. Der Jubel war entsprechend groß. „Wir haben als Team alles gut wegverteidigt, alle, auch die, die reingekommen sind, haben ihre Sache sehr gut gemacht“, freute sich Wagner nach dem gelungenen Start in die Englische Woche. „Jetzt heißt es gut regenerieren und sich dann voll auf die beiden schweren Auswärts-Aufgaben in Königsbrunn und Germaringen konzentrieren.“