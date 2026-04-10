1:1: Schnüdel entführen einen Punkt aus Sinsheim 3. Liga: Die TSG Hoffenheim II eröffnete den 33. Spieltag mit einem Remis gegen den 1. FC Schweinfurt. von Markus Becker · Heute, 21:13 Uhr · 0 Leser

Schweinfurt holt auf seiner Ehrenrunde einen Punkt in Sinsheim. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

Der bereits abgestiegenen 1. FC Schweinfurt holte nach zwischenzeitlicher Führung immerhin einen Zähler bei der TSG Hoffenheim II. Der Verfolgergruppe könnte die große Chance bieten, noch einmal an die Aufstiegsplätze heranzurücken. Weil am Sonntag mit dem VfL Osnabrück und Energie Cottbus zwei Teams aus dem Spitzentrio sich die Punkte gegenseitig nehmen, könnte es oben noch einmal richtig eng werden. Erster Profiteur könnte der MSV Duisburg sein. Die Zebras sind bereits am Samstag gegen den SV Waldhof Mannheim gefordert. Dafür müsste der Aufsteiger auf fremdem Geläuf einen ähnlichen Spirit wie zu Hause im Wedaustadion an den Tag legen. Auch der F.C. Hansa Rostock wird auf seine Chance lauern, muss dafür die nominelle Pflichtaufgabe gegen den SSV Ulm lösen. Rot-Weiss Essen könnte mit drei Punkten gegen den FC Ingolstadt nach Punkten mit Tabellenführer Osnabrück gleichziehen.

Der Spannungspegel war vor der Partie nicht besonders hoch. Schweinfurts Abstieg wurde erst am vergangenen Spieltag auch rechnerisch besiegelt, auf der anderen Seite muss sich Hoffenheim nach menschlichem Ermessen auch nicht mehr um die kommende Ligazugehörigkeit sorgen.