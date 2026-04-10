 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

1:1: Schnüdel entführen einen Punkt aus Sinsheim

3. Liga: Die TSG Hoffenheim II eröffnete den 33. Spieltag mit einem Remis gegen den 1. FC Schweinfurt.

von Markus Becker · Heute, 21:13 Uhr · 0 Leser
Schweinfurt holt auf seiner Ehrenrunde einen Punkt in Sinsheim.
Schweinfurt holt auf seiner Ehrenrunde einen Punkt in Sinsheim. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

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Der bereits abgestiegenen 1. FC Schweinfurt holte nach zwischenzeitlicher Führung immerhin einen Zähler bei der TSG Hoffenheim II.

Der Verfolgergruppe könnte die große Chance bieten, noch einmal an die Aufstiegsplätze heranzurücken. Weil am Sonntag mit dem VfL Osnabrück und Energie Cottbus zwei Teams aus dem Spitzentrio sich die Punkte gegenseitig nehmen, könnte es oben noch einmal richtig eng werden. Erster Profiteur könnte der MSV Duisburg sein. Die Zebras sind bereits am Samstag gegen den SV Waldhof Mannheim gefordert. Dafür müsste der Aufsteiger auf fremdem Geläuf einen ähnlichen Spirit wie zu Hause im Wedaustadion an den Tag legen. Auch der F.C. Hansa Rostock wird auf seine Chance lauern, muss dafür die nominelle Pflichtaufgabe gegen den SSV Ulm lösen. Rot-Weiss Essen könnte mit drei Punkten gegen den FC Ingolstadt nach Punkten mit Tabellenführer Osnabrück gleichziehen.

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Remis ohne Spektakel in Sinsheim

Heute, 19:00 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
1
1
Abpfiff

Der Spannungspegel war vor der Partie nicht besonders hoch. Schweinfurts Abstieg wurde erst am vergangenen Spieltag auch rechnerisch besiegelt, auf der anderen Seite muss sich Hoffenheim nach menschlichem Ermessen auch nicht mehr um die kommende Ligazugehörigkeit sorgen.

So hielt sich der Attraktivitätsgrad der Partie zunächst noch in Grenzen. Erst nach etwas über 20 Minuten brachte Hoffenheims Schlussmann Lúkas Petersson unfreiwillig etwas Schwung in die Paarung. Zunächst konnte er selbst einen ungenauen Pass im Spielaufbau wieder ausbügeln, indem gegen Devin Angleberger parierte (24.). Kurz darauf unterlieg Isländer der nächste Schnitzer. Nach Rückpass von Kelven Frees rutschte der Schlussmann am Leder vorbei. Sebastian Müller musste nur noch ins leere Tore einschieben (27.). Die Schnüdel näherten sich kurz darauf auch durch Kristian Böhnlein (31.) und erneut Müller (32.) dem zweiten Treffer an, bestraften die Sinsheimer jedoch nicht für ihre zwischenzeitliche Passivität. Kurz vor der Pause versuchten die Hausherren wieder mehr, kamen aber zu keinen zwingenden Möglichkeiten.

Die Schweinfurter waren dem nächsten Treffer auch nach dem Seitenwechsel zunächst näher, doch aus kurzer Distanz verfehlte Müller das Ziel deutlich (54.). Stattdessen klingelte es - wie so häufig in dieser Saison für Schweinfurt - auf der Gegenseite. Luca Trslic kam gegen Tiago Poller im Strafraum zu spät. Den folgenden Strafstoß verwandelte Deniz Zeitler zum Ausgleich (58.). Die beiden Torschützen hätten in der Folge auch ihre Ausbeute verbessern können. Doch sowohl Müller (63.) als auch Zeitler (72.) wollte nicht mehr gelingen. So trudelte die Partie in den Schlussminuten auch zunehmend aus. Schlussendlich stand eine unspektakuläre Punkteteilung, die das Tabellenbild nur minimal beeinflussen dürfte.

TSG 1899 Hoffenheim II – 1. FC Schweinfurt 05 1:1
TSG 1899 Hoffenheim II: Lúkas Petersson, Valentin Lässig, Kelven Frees (34. Yannis Hör), Yannik Lührs, Natnael Abraha, Diren Dagdeviren (46. Alex Honajzer), Tiago Poller, Luis Engelns, Paul Hennrich, Deniz Zeitler, Yannick Eduardo
1. FC Schweinfurt 05: Toni Stahl, Luca Trslic, Leonard Langhans, Lucas Zeller, Ekin Çelebi, Nikolaos Vakouftsis, Kristian Böhnlein, Devin Angleberger, Tim Latteier (64. Winners Osawe), Nico Grimbs, Sebastian Müller
Schiedsrichter: Felix Wagner (Glött)
Tore: 0:1 Sebastian Müller (27.), 1:1 Deniz Zeitler (58. Foulelfmeter)

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Liveticker: SV Waldhof Mannheim - MSV Duisburg

Morgen, 14:00 Uhr
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
14:00live

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Liveticker: Viktoria Köln - SV Wehen Wiesbaden

Morgen, 14:00 Uhr
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
14:00live

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Liveticker: TSV Havelse - 1. FC Saarbrücken

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
14:00

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Liveticker: Alemannia Aachen - VfB Stuttgart II

Morgen, 14:00 Uhr
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
14:00live

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Liveticker: Rot-Weiss Essen - FC Ingolstadt

Morgen, 14:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
14:00live

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Liveticker: F.C. Hansa Rostock - SSV Ulm

Morgen, 16:30 Uhr
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
16:30live

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Liveticker: VfL Osnabrück - FC Energie Cottbus

So., 12.04.2026, 13:30 Uhr
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
13:30live

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Liveticker: FC Erzgebirge Aue - SC Verl

So., 12.04.2026, 16:30 Uhr
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
SC Verl
SC VerlSC Verl
16:30

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Liveticker: TSV 1860 München - SSV Jahn Regensburg

So., 12.04.2026, 19:30 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
19:30live

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So geht es weiter

34. Spieltag
17.04.26 SSV Jahn Regensburg - Alemannia Aachen
18.04.26 1. FC Saarbrücken - TSV 1860 München
18.04.26 FC Ingolstadt 04 - VfL Osnabrück
18.04.26 MSV Duisburg - TSG 1899 Hoffenheim II
18.04.26 SC Verl - Viktoria Köln
18.04.26 1. FC Schweinfurt 05 - F.C. Hansa Rostock
18.04.26 SSV Ulm 1846 Fußball - TSV Havelse
19.04.26 FC Energie Cottbus - Rot-Weiss Essen
19.04.26 VfB Stuttgart II - FC Erzgebirge Aue
19.04.26 SV Wehen Wiesbaden - SV Waldhof Mannheim

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