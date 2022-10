1:1-Remis: Eggenfelden stößt "Spiele" vom Tabellenthron Das rassige Bezirksderby endete mit einem leistungsgerechten Unentschieden

Im Landshuter ebm-papst Stadion ging ein rassiges und sehr kampfbetontes Niederbayernderby über die Bühne. Am Ende trennten sich beide Rivalen leistungsgerecht, wobei sich der Gast aus dem Rottal als der erwartet starke Gegner präsentierte, obwohl mehrere Akteure fehlten. Bei der SpVgg Landshut fielen kurzfristig die beiden erkrankten Leistungsträger Kevin Pino Tellez und Lucas Biberger aus. Trotzdem gingen die Schützlinge von Trainer Christian Endler nach gut einer halben Stunde in Führung, als Philip Müller nach einem Eckball von Dominik Past mit einem Volleyknaller vollstreckte. Wenig später verpasste auf der anderen Seite Goran Sujic nur knapp und kurz vor der Pause klärte SSV-Keeper Klaus Malec mit den Fingerspitzen gegen den allein anstürmenden Dominik Past.







Fünf Minuten nach Wiederbeginn traf Stephan König mit einem Freistoß das Außennetz des Eggenfeldener Heiligtums und der 54. Minute erzielte Daniel Ungur per Kopfball nach einer weiten Freistoßflanke von Tobias Huber zum 1:1 Ausgleich. Mit einem offenen Schlagabtausch und Chancen auf beiden Seiten ging es weiter. Kurz vor dem Abpfiff scheiterte Simon Schie aussichtsreich an Landshuts Torhüter Johannes Huber. „Das Ergebnis ist gerecht und wir hatten es erwartungsgemäß mit einem guten Gegner zu tun. Das Fehlen von Kevin Pino Tellez und Lucas Biberger glich meine junge Truppe mit beherztem Einsatz aus“, befand nach dem Schlusspfiff "Spiele“-Coach Christian Endler, der auch während der Partie verletzungsbedingt noch Umstellungen vornehmen musste.