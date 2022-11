1:1 - Rehden holt einen Punkt gegen die Rothosen Rehdens zweite Hälfte gibt Mut für weitere Aufgaben.

Einen verdienten Punkt haben die Akteure des BSV Rehden am Samstag beim 1:1 (1:0) aus dem Sportpark Eimsbüttel gegen den U21-Nachwuchs des HSV II entführen können. Rehdens Coach Kristian Arambasic hatte mal wieder seine Elf hervorragend gegen den Tabellenvierten eingestellt. Somit hat seine Positivserie gegen Nachwuchskicker von BL-Vereinen weiter Bestand und nach zwei Niederlagen wurde damit wieder ein wichtiger Punkt eingefahren. Letztlich war es freistehend der Hamburger Robin Velasco der in der 42. Minute aus kurzer Distanz und im kurzen Eck Rehdens Keeper überwand. Der Ausgleich folgte in der 61. Minute durch Tony Lesueur mit seinem ersten BSV -Pflichtspieltreffer. Am Ende fehlte den „Schwarz-Weißen“ aber auch das kleine Quäntchen Glück um es einen Dreier werden zulassen.

Die Arambasic – Elf mit einer erwarteten Änderung in der Anfangsformation. Für den gesperrten Angelos Argyris rückte Pierre Becken wieder in die Abwehrformation und Malik Memisevic trat auf der Neun an. So konnte der Bissendorfer Julian Meckfessel die Partie bei bestem Fußball Wetter und ca. 50 Zuschauern pünktlich beginnen. Man bekam es heute mit einer jungen Gastgeber-Elf zutuen, die den Spielball gerne am Fuß trägt und deshalb durfte der BSV den HSV nicht ins Spielen lassen kommen, aber man musste auch seine Gelegenheiten selber gut ausspielen.

Dieses gelang den Gästen gleich sehr gut – dabei zeigte sich Ebrima „Bolly“ Jobe anfangs sehr auffällig, aber die 100%igen blieben noch aus. Hier zeigte sich widerum der HSV-Nachwuchs überlegen. Doch der BSV hatte an diesem Tag mit Flemming Niemann mal wieder einen Keeper, den man so schnell nicht überwinden konnte. Er bügelte einige Fehler seiner Vorderleute mit Bravour aus – besonders in der 30.min da war er gleich dreimal auf dem Posten. Und so hieß es nach der 42.min in der Partie immer noch 0:0 beide Mannschaften sahen dabei die Halbzeit Pause schon vor sich.

Nun unterlief Rehdens Defensive noch ein folgenschwerer Fehler, als sie die No.11 des HSV Robin Velasco frei am eigenen 5-Meterraum gewähren ließen und dieser das Spielgerät zum 1:0 an Rehdens Keeper vorbeilegte. Nach dem Wiederanpfiff gabs noch einmal ein paar Minuten Spielzeit für beide und so ging es mit diesem 1:0 für die Gastgeber in die Kabinen.

In dieser hatte der Rehdener Chefcoach noch einige Mängel bei seiner Elf anzusprechen und für Josip Tomic – der frühe Ermahnungen und die Gelbe erhalten hatte – kam nun Shamsu Mansaray in die Rehdener Elf.

In einer nun quirligen Anfangsphase der zweiten Hälfte hatten die Gäste den besseren Start und sie nutzten diesen prompt zu ihren Gunsten aus. Dabei lauerte das mutig eingestellte BSV-Team immer wieder auf Fehler des Tabellenvierten im eigenen Aufbauspiel oder versuchte deren sonstige kleine individuelle Missgeschicke sofort zu bestrafen. Rehden wurde offensiv immer mutiger – drang über links immer wieder durch Shamsu Mansaray in die HSV-Box ein und so brachte man die Gastgeber ins Schwimmen.

So durfte nach einer Stunde Spielzeit der Gast aus Rehden jubeln. Genauer in der 61.min zog es mal wieder den agilen Malik Memisevic mit Ball in den HSV-Sechszehner und er behielt gegen seinen Widersacher die Oberhand, passte auf den Einschuss bereiten Tony Lesueur am Fünfmeterraum. Tony gab sich anschließend bei seinem ersten BSV -Pflichtspieltreffer zum 1:1 keine Blöße. Mit diesem Auswärtstreffer nach langer Zeit wurden beim BSV weitere Kräfte freigesetzt. Speziell in der Defensive hatte man nun den besten Sturm der Liga Vollendens im Griff und legte damit den Grundstein fürs Remis.

Die letzte Gelegenheit einer mehrminütigen Nachspielzeit gehörte aber dem Gastgeber. Allerdings fand auch der nicht ungefährliche Freistoß aus der Entfernung nicht noch einmal das Ziel. Es blieb beim 1:1.

Weiter geht es für die Schwarz-Weißen am kommenden Samstag (19. März, 15:00 Uhr) mit dem letzten Heimspiel der Hinserie in den Waldsportstätten gegen den Aufsteiger BSV Kickers Emden. Dieses 6-Punkte Spiel wird die nächste große Herausforderung für Rehden.

BSV Rehden: Flemming Niemann, Julijan Popovic, Daniel Haritonov, Pierre Becken, Niklas Kiene, Malik Memisevic (ab 82. Leonardo Cristescu), Ebrima Jobe, Tony Lesueur (ab 90+2 Jan Roschlaub) , Josip Tomic (ab 46. Shamsu Mansaray), Kevin Coleman, Alessio Arambasic

Trainer: Kristian Arambasic

Torfolge: 1:0 Robin Velasco (42.); 1:1 Tony Lesueur (61.)

Schiedsrichter: Julian Meckfessel (Bissendorf) – Assistenten: Marc Lübbers (Haren / Ems), Hannes Hettwer (Bethen)

Zuschauer: 50