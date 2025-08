11 Partien der 2. Runde: Der große Pokaldienstag

Es geht Schlag auf Schlag in den ersten Saisonwochen. Am heutigen Dienstagabend steht ein Großteil der 2. Runde des Bayerischen Totopokals auf dem Programm. Auch Drittligist FC Ingolstadt ist im Einsatz. Die Schanzer gastieren beim Bayernligisten FC Sportfreunde Schwaig.

Erst in der kommenden Woche ist dann der TSV 1860 München dran. Die Löwen haben eine kurze Auswärtsfahrt zum TSV Geiselbullach in den Landkreis Fürstenfeldbruck vor sich. Die Geiselbullacher waren sportlich in der ersten Runde gegen den TSV Buchbach (1:8) eigentlich chancenlos, profitierten aber davon, dass die Buchbacher übersehen hatten, dass einer ihrer Akteure für den Wettbewerb noch gesperrt gewesen wäre. Das Sportgericht revidierte am grünen Tisch den Sieg des Regionalligisten, und so dürfen sich die Geiselbullach auf den Besuch der Löwen freuen. Die Achtelfinalpartien sollen dann von Ende August und bis Anfang September über die Bühne gehen.

Die Partien der 2. Runde in der Übersicht: