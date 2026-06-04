11 neue Spieler: Raigering wappnet sich für die Bezirksliga

Der SV Raigering ist zurück! Am Ende der dritten Kreisliga-Saison feierten die „Panduren“ die Meisterschaft in der Kreisliga Süd und den Wiederaufstieg in die Bezirksliga Nord. Um für die sicherlich herausfordernde neue Spielzeit gewappnet zu sein, hat der Kader Zuwachs bekommen. Trainer Martin Kratzer kann beim Trainingsauftakt am 16. Juni gleich elf neue Spieler in seinen Reihen begrüßen – fünf aus dem externen Regal, sechs aus dem eigenen Nachwuchs.
Fünf Mal haben die Verantwortlichen auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Erstaunlich: Alle fünf „Neuen“ sind zum jetzigen Zeitpunkt 21 Jahre alt. Mittelfeldmann Simon Koberstein ist ein Raigeringer Eigengewächs und schnupperte zuletzt bei der DJK Ammerthal auch ein wenig Landesliga-Luft (wir berichteten separat). Vom Bezirksliga-Meister FC Amberg kommt Valentin Graml. Auch der Defensivakteur spielte bereits im Jugendbereich für den SVR und kehrt nun in den Pandurenpark zurück. Gleiches gilt für den jungen Keeper Maximilian Pernicky. Der ebenfalls 21-Jährige war zuletzt für die SF Ursulapoppenricht aktiv. Des Weiteren hat sich der Bezirksliga-Aufsteiger die Dienste von Mittelfeld-Allrounder Jakob Pilhöfer vom 1. FC Schlicht und von Tormann Jonas Heindl vom SC Luhe-Wildenau gesichert. Beide wurden von der JFG Obere Vils ausgebildet. Sechs weitere Spieler werden diesen Sommer aus der hauseigenen U19-Landesliga-Mannschaft hochgezogen. Namentlich sind das James Bucher, Tobias Blankenburg, Bastian Kreitlein, Luis Kölbl, Linus Wiesneth und Daniel Ehbauer. Die Youngsters haben sich bewusst dazu entschieden, die ersten Schritte im Herrenbereich bei ihrem Jugendverein zu gehen.
Nicht mehr zur Verfügung stehen Markus Forster (DJK Ammerthal II) und Timo Rubenbauer (SV Inter Bergsteig Amberg). Speziell der Abgang von Torjäger Rubenbauer, der 13 Saisontore zur Kreisliga-Meisterschaft beisteuerte, schmerzt. Außerdem haben Michael Sommerer, Alexander Egerer und Markus Paul ihre Karriere in der „Ersten“ beendet, stehen aber weiterhin auf Abruf zur Verfügung. Des Weiteren macht Lukas Klaus voraussichtlich bis zum Winter eine Fußballpause. „Wir sind wir nochmal ein bisschen jünger geworden im Vergleich zur Vorsaison“, sagt Raigerings Trainer Martin Kratzer über die Kaderbewegungen. Kratzer ist „grundsätzlich sehr zufrieden“ mit dem Kader. „Ich freue mich auch auf die Externen, arbeite sehr gern mit jungen Spielern zusammen.“