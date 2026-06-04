 2026-06-03T09:07:03.210Z

Transfers

11 neue Spieler: Raigering wappnet sich für die Bezirksliga

Fünf Externe und sechs Jugendspieler aus dem eigenen „Stall“ stoßen zur Mannschaft von Martin Kratzer

von Florian Würthele · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Jakob Pilhöfer (links) ist einer von zahlreichen neuen Spielern beim Bezirksliga-Aufsteiger SV Raigering.
Jakob Pilhöfer (links) ist einer von zahlreichen neuen Spielern beim Bezirksliga-Aufsteiger SV Raigering. – Foto: Josef Trummer

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Simon Koberstein
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Maximilian Pernicky
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Valentin Graml
Valentin Graml

Der SV Raigering ist zurück! Am Ende der dritten Kreisliga-Saison feierten die „Panduren“ die Meisterschaft in der Kreisliga Süd und den Wiederaufstieg in die Bezirksliga Nord. Um für die sicherlich herausfordernde neue Spielzeit gewappnet zu sein, hat der Kader Zuwachs bekommen. Trainer Martin Kratzer kann beim Trainingsauftakt am 16. Juni gleich elf neue Spieler in seinen Reihen begrüßen – fünf aus dem externen Regal, sechs aus dem eigenen Nachwuchs.

Fünf Mal haben die Verantwortlichen auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Erstaunlich: Alle fünf „Neuen“ sind zum jetzigen Zeitpunkt 21 Jahre alt. Mittelfeldmann Simon Koberstein ist ein Raigeringer Eigengewächs und schnupperte zuletzt bei der DJK Ammerthal auch ein wenig Landesliga-Luft (wir berichteten separat). Vom Bezirksliga-Meister FC Amberg kommt Valentin Graml. Auch der Defensivakteur spielte bereits im Jugendbereich für den SVR und kehrt nun in den Pandurenpark zurück. Gleiches gilt für den jungen Keeper Maximilian Pernicky. Der ebenfalls 21-Jährige war zuletzt für die SF Ursulapoppenricht aktiv. Des Weiteren hat sich der Bezirksliga-Aufsteiger die Dienste von Mittelfeld-Allrounder Jakob Pilhöfer vom 1. FC Schlicht und von Tormann Jonas Heindl vom SC Luhe-Wildenau gesichert. Beide wurden von der JFG Obere Vils ausgebildet. Sechs weitere Spieler werden diesen Sommer aus der hauseigenen U19-Landesliga-Mannschaft hochgezogen. Namentlich sind das James Bucher, Tobias Blankenburg, Bastian Kreitlein, Luis Kölbl, Linus Wiesneth und Daniel Ehbauer. Die Youngsters haben sich bewusst dazu entschieden, die ersten Schritte im Herrenbereich bei ihrem Jugendverein zu gehen.

Nicht mehr zur Verfügung stehen Markus Forster (DJK Ammerthal II) und Timo Rubenbauer (SV Inter Bergsteig Amberg). Speziell der Abgang von Torjäger Rubenbauer, der 13 Saisontore zur Kreisliga-Meisterschaft beisteuerte, schmerzt. Außerdem haben Michael Sommerer, Alexander Egerer und Markus Paul ihre Karriere in der „Ersten“ beendet, stehen aber weiterhin auf Abruf zur Verfügung. Des Weiteren macht Lukas Klaus voraussichtlich bis zum Winter eine Fußballpause. „Wir sind wir nochmal ein bisschen jünger geworden im Vergleich zur Vorsaison“, sagt Raigerings Trainer Martin Kratzer über die Kaderbewegungen. Kratzer ist „grundsätzlich sehr zufrieden“ mit dem Kader. „Ich freue mich auch auf die Externen, arbeite sehr gern mit jungen Spielern zusammen.“

Der Panduren-Coach ist überzeugt davon, dass man im Sturmzentrum die Lücke, die sich durch Rubenbauers Weggang aufgetan hat, schließen kann. Mit dem erst 17-jährigen James Bucher – er sammelte in dieser U19-Landesligasaison bemerkenswerte 38 Scorerpunkte (23 Tore und 15 Assists) – stößt ein junger Hoffnungsträger dazu. „James geben wir die Möglichkeit, ein Jahr früher in den Herrenbereich hochgezogen zu werden. Ein Dank geht an die Jugendabteilung für das Ermöglichen“, so Kratzer. Trotz der schwerwiegenden Verletzungen von Kapitän Tim Wrosch (Riss des hinteren Kreuzbandes) und Jona Schober (Knöchelbruch) blickt der 52-Jährige optimistisch auf die kommende Saison in der Bezirksliga Nord, bzw. generell in die Zukunft: „Man sieht, dass in Raigering weiterhin der Weg ist, auf die Jugend zu bauen. Auch für die jungen Spieler ist es gut, dass die Erste wieder Bezirksliga spielt. Der ein oder andere sagt vielleicht, dass er zunächst im eigenen Verein in der Bezirksliga spielen möchte und dies womöglich als Sprungbrett sieht.“