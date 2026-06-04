11 neue Spieler: Raigering wappnet sich für die Bezirksliga

Jakob Pilhöfer (links) ist einer von zahlreichen neuen Spielern beim Bezirksliga-Aufsteiger SV Raigering. – Foto: Josef Trummer

Der SV Raigering ist zurück! Am Ende der dritten Kreisliga-Saison feierten die „Panduren“ die Meisterschaft in der Kreisliga Süd und den Wiederaufstieg in die Bezirksliga Nord. Um für die sicherlich herausfordernde neue Spielzeit gewappnet zu sein, hat der Kader Zuwachs bekommen. Trainer Martin Kratzer kann beim Trainingsauftakt am 16. Juni gleich elf neue Spieler in seinen Reihen begrüßen – fünf aus dem externen Regal, sechs aus dem eigenen Nachwuchs.