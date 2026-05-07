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Vereinsnachrichten
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⚽️ 11-Meter-Turnier beim FV Burgberg 1919 e.V. ⚽️
von Sven Katzenberger · Heute, 20:13 Uhr · 0 Leser
Am Freitag, den 19. Juni 2026, lädt der FV Burgberg zum großen 11-Meter-Turnier ins Stettbergstadion Burgberg ein. Ab 17:30 Uhr treten Teams mit jeweils 5 Spielern inklusive Torwart gegeneinander an.
Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Neben spannenden Duellen warten Grill, Cocktails, Longdrinks und eine Pilsbar auf alle Besucher.
Anmeldeschluss: 16. Juni 2026
Anmeldung per Mail an: fvburgberg@web.de
Kommt vorbei und erlebt einen geselligen Fußballabend beim FV Burgberg!