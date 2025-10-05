1:1: Mauren jubelt spät, Dillingen zeigt sich deutlich verbessert

Auch wenn es am Ende nur zu einem Auswärtspunkt reichte, präsentierte sich die SSV Dillingen beim Aufsteiger SV Mauren vor allem in kämpferischer Hinsicht ganz anders als zwei Tage zuvor bei der 1:6-Nachholspielklatsche in Ebermergen.

Die Gastgeber entpuppten sich als typischer, kampfstarker Donau-Ries-Kreisligist und fighteten vor allem in Durchgang zwei leidenschaftlich um einen Torerfolg, der ihnen spät durch einen von Sven Schreitmüller verwandelten Foulelfmeter, der durchaus diskutabel erschien, auch gelang (89. Minute), was insgesamt aber auch nicht gänzlich unverdient war. In einer undurchsichtigen Situation im Dillinger Strafraum hatte Mauren zunächst Handspiel reklamiert, bekam aber den gewünschten Strafstoß dennoch, weil SSV-Kapitän Lavdim Isufi Manuel Schreitmüller kurz darauf, wenn überhaupt, leicht am Fuß touchiert hatte. Die Entscheidung wollte irgendwie nicht so recht in die insgesamt trotzdem gute und bis dato vor allem großzügige Linie des Schiedsrichtergespanns um Florian Flock (SG Ramsberg/St. Veit) passen.