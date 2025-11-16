1:1 lässt Langquaider Serien leben

Laabertaler überwintern nach Remis beim FC-DJK Simbach hinter punktgleichem Spitzentrio --- Letzten Endes durften die Langquaider mit dem 1:1-Remis beim FC-DJK Simbach zufrieden sein, denn der Ungeschlagenen-Nimbus seit neun Spieltagen blieb bestehen und auch im 16. Auswärtsspiel in Folge - saisonübergreifend, letzte Niederlage beim FC-DJK Simbach - gab es keine Niederlage.
Das Spiel selbst hatte zwei verschiedene Gesichter: In der ersten Halbzeit dominierten die Gäste - auch diesmal ohne Thomas Blabl, Florian Brunner, Benedikt Köppel, Korbinian Köppel, David Meißner und Michael Schwank angereist - gegen eine einheimische Elf, die sich fast vollständig in der eigenen Hälfte verkroch. Diese lauerte auf schnelle Konter über ihre gefährlichen Angreifer, doch das TSV-Team um Kapitän Christoph Blabl unterband diese fast vollständig. Die Schützlinge von Trainer Matthias Eisenschenk zogen ihrerseits ein klar dominierendes Ballbesitzspiel auf, wirklich bedrohliche Tor- oder Strafraumsituationen konnte man jedoch an einer Hand abzählen. So sind zuerst zwei Freistöße in der 8. und 34. Minute durch Alex Santander Munoz - letzteren wehrt Keeper Aigner mit Mühe nach vorne ab - zu erwähnen, dann haben Timo Sterl in der 39. Minute und eine Minute später Alex Santander Munoz - er scheitert erneut am FC-Goalie - Möglichkeiten zu ersten Treffer. Der verdiente Führungstreffer durch den spielfreudigen Timo Sterl, der eine Bice-Hereingabe aus kurzer Distanz über die Linie drückte, fällt dann unmittelbar vor der Pause.
Nach Wiederanpfiff des tadellos leitenden Schiedsrichters Tobias Fischer (SV Perlesreut) zeigten sich die Hausherren von ihrer offensiven Seite, und nun durfte sich auch Langquaids bis dahin ungeprüfter Schlussmann Jannik Möller über Beschäftigung freuen. In der 50. Minute musste er allerdings noch nicht eingreifen, da Torjäger Liebls Kopfball zu hoch angesetzt war. Nachdem eine gute Angriffs-Aktion in der 61. Minute nicht mit dem zweiten Treffer abgeschlossen werden konnte, holte sich Aktivposten Dennis Kandsperger in der 65. Minute eine unnötige Zehn-Minuten-Strafe ab. Anschließend gelang den Simbachern nach einem Einhell-Freistoß durch Abwehrchef Christoph Ettengruber mit einem Tiefflug-Kopfball der Ausgleichstreffer, 1:1. Jonas Brunner testete in der 77. Minute Torhüter Aigner mit einem 18-Meter-Flachschuss, bevor Thomas Einhell fünf Minuten später einen Freistoß an die Latte donnerte. Noch einmal musste man im Gäste-Lager den Atem anhalten, als der eingewechselte Robert Perstorfer die Kugel über das Quergebälk setzte. Danach schienen sich beide Teams mit dem Remis abzufinden, das letztlich auch dem Spielverlauf entsprach.
Matthias Eisenschenk (Trainer des TSV Langquaid): "Meiner Meinung nach haben die 250 Zuschauer heute ein gerechtes Unentschieden nach einemguten Bezirksligaspiel gesehen. Der erste Durchgang ging an uns, denn wir hatten deutliche Ballbesitzvorteile und nahezu keine Torchance zugelassen. Nach dem Rückstand waren die Simbacher besser in den Zweikämpfen und aktiver, so dass wir nach einem Standard den Gegentreffer kassierten. Nach fast zwei Drittel der Saison sind wir jedoch sehr zufrieden, haben heute das neunte Spiel in Folge nicht punktlos absolviert, haben unsere Auswärtsserie weiter ausgebaut und sind als Tabellenvierter an der Ligaspitze mitten im spannenden Geschehen. Jetzt gehen wir in die Winterpause - unterbrochen nur durch die Teilnahme an den Hallenkreismeisterschaften am 20. Dezember in Rottenburg - und nehmen am 10. Februar das regelmäßige Training wieder auf."
FC-DJK Simbach: Andreas Aigner - Christoph Ettengruber, Florian Wiese (C), Martin Glatzeder (46. Oliver Preiß), Julian Husel, Thomas Einhell, Samuel Guth, Daniel Ritzinger, Daniel Grubwinkler (60. Robert Perstorfer), Tobias Lieb, Simon Husel
TSV Langquaid: Jannik Möller - Christoph Blabl, Noah Langner, Patrick Slodarz, Leon Schlegel, Dennis Kandsperger (78. Stefan Schauer), Timo Sterl, Aaron Bice (91. Markus Weiherer), Kevin Kandsperger (80. Christian Ludwig), Jonas Brunner (88. Marvin Lang), Alex Santander Muñoz (65. Liridon Haljimi); Dominik Eder (TW), Luka Vukovic
Tore: 0:1 Timo Sterl (45.), 1:1 Christoph Ettengruber (66.)