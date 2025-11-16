1:1 lässt Langquaider Serien leben

Laabertaler überwintern nach Remis beim FC-DJK Simbach hinter punktgleichem Spitzentrio --- Letzten Endes durften die Langquaider mit dem 1:1-Remis beim FC-DJK Simbach zufrieden sein, denn der Ungeschlagenen-Nimbus seit neun Spieltagen blieb bestehen und auch im 16. Auswärtsspiel in Folge - saisonübergreifend, letzte Niederlage beim FC-DJK Simbach - gab es keine Niederlage.

Das Spiel selbst hatte zwei verschiedene Gesichter: In der ersten Halbzeit dominierten die Gäste - auch diesmal ohne Thomas Blabl, Florian Brunner, Benedikt Köppel, Korbinian Köppel, David Meißner und Michael Schwank angereist - gegen eine einheimische Elf, die sich fast vollständig in der eigenen Hälfte verkroch. Diese lauerte auf schnelle Konter über ihre gefährlichen Angreifer, doch das TSV-Team um Kapitän Christoph Blabl unterband diese fast vollständig. Die Schützlinge von Trainer Matthias Eisenschenk zogen ihrerseits ein klar dominierendes Ballbesitzspiel auf, wirklich bedrohliche Tor- oder Strafraumsituationen konnte man jedoch an einer Hand abzählen. So sind zuerst zwei Freistöße in der 8. und 34. Minute durch Alex Santander Munoz - letzteren wehrt Keeper Aigner mit Mühe nach vorne ab - zu erwähnen, dann haben Timo Sterl in der 39. Minute und eine Minute später Alex Santander Munoz - er scheitert erneut am FC-Goalie - Möglichkeiten zu ersten Treffer. Der verdiente Führungstreffer durch den spielfreudigen Timo Sterl, der eine Bice-Hereingabe aus kurzer Distanz über die Linie drückte, fällt dann unmittelbar vor der Pause.

Nach Wiederanpfiff des tadellos leitenden Schiedsrichters Tobias Fischer (SV Perlesreut) zeigten sich die Hausherren von ihrer offensiven Seite, und nun durfte sich auch Langquaids bis dahin ungeprüfter Schlussmann Jannik Möller über Beschäftigung freuen. In der 50. Minute musste er allerdings noch nicht eingreifen, da Torjäger Liebls Kopfball zu hoch angesetzt war. Nachdem eine gute Angriffs-Aktion in der 61. Minute nicht mit dem zweiten Treffer abgeschlossen werden konnte, holte sich Aktivposten Dennis Kandsperger in der 65. Minute eine unnötige Zehn-Minuten-Strafe ab. Anschließend gelang den Simbachern nach einem Einhell-Freistoß durch Abwehrchef Christoph Ettengruber mit einem Tiefflug-Kopfball der Ausgleichstreffer, 1:1. Jonas Brunner testete in der 77. Minute Torhüter Aigner mit einem 18-Meter-Flachschuss, bevor Thomas Einhell fünf Minuten später einen Freistoß an die Latte donnerte. Noch einmal musste man im Gäste-Lager den Atem anhalten, als der eingewechselte Robert Perstorfer die Kugel über das Quergebälk setzte. Danach schienen sich beide Teams mit dem Remis abzufinden, das letztlich auch dem Spielverlauf entsprach.