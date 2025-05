1:1 in "sehr interessanter Partie" - Biene braucht nur einen Punkt

Das Geschehen in der ersten Halbzeit fand viel zwischen den 16ern statt. "Keiner wollte ein Risiko eingehen, dennoch war die Intensität hoch, was es zu einem sehr interessanten Landesliga-Spiel gemacht hat." so Viktor Maier, Co-Trainer der Nordhorner. Papenburg hatte im ersten Durchgang allerdings etwas mehr Anteile und nach einer Unachtsamkeit im Zentrum schalteten die Gäste schnell um, sodass Wilko Docter zum 0:1 traf, was zeitgleich der Pausenstand war.

Im zweiten Durchgang dann ein verändertes Bild. "Wir hatten mehr vom Spiel und auch die besseren Chancen." so Maier. Folgerichtig fiel dann in der 78. Minute der Ausgleich durch Jannes Korte. "Wir haben in den Umschaltmomenten zu oft die falschen Entscheidungen getroffen, ansonsten wäre da auch das zweite Tor für uns drin." sah Maier.

So blieb es aber bis zum Abpfiff beim 1:1, was für Viktor Maier auch "gerecht" war. Tabellarisch bleibt Nordhorn so zwei Punkte hinter Papenburg auf Platz drei, kann morgen allerdings vom SC Melle überholt werden, der bei GW Firrel ran muss. Für Papenburg heißt es jetzt hoffen, dass Holthausen-Biene patzt. Sollte Biene morgen in Dinklage mindestens einen Punkt holen, so würden sie sich zum Meister küren.