1:1 in Schwabing: VfB Hallbergmoos muss mit einem Punkt leben

Benedikt Orth: Der spielende Co-Trainer des VfB sorgte per Distanzschuss fürs 1:1. – Foto: Verein

Der VfB Hallbergmoos war beim 1:1 in Schwabing nach dem Ausgleich in der 53. Minute am Drücker. Doch der letzte Pass kam immer wieder nicht an.

Der Saisonstart ist dem VfB Hallbergmoos mit einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage eher mittelprächtig gelungen. Bei dem 1:1 (0:1) in Schwabing musste sich der ambitionierte Fußball-Landesligist nach einer schwachen und einer ordentlichen Halbzeit mit einem Teilerfolg zufriedengeben.

Der Hallbergmooser Cheftrainer Andreas Giglberger ist eine ehrliche Haut – und deshalb sucht er keine Ausreden. Nach der Schwabing-Partie zog er daher das Fazit, dass man nach der schwachen ersten Spielhälfte mit dem Punkt leben müsse. Der FCS hatte da auch nicht viele Chancen, doch die VfB-Männer waren des Öfteren zu weit vom Ball weg und leisteten sich zudem einige technische Fehler. „Wir hätten mehr einfachen Fußball spielen müssen“, sagte der Coach hinterher.

Dabei lieferten sich die beiden Mannschaften eigentlich einen klassischen 0:0-Kick auf arg überschaubarem Niveau. Weil die Gäste aber einmal richtig schliefen, gingen die Schwabinger mit 1:0 in Führung: Auf dem Flügel und im Zentrum waren die Hallberger Kicker zu weit von ihren Gegenspielern weg, sodass Giacinto Sibilia aus kurzer Distanz eine Flanke verwerten konnte (27.). „So frei darf man einen solchen Stürmer nicht zum Schuss kommen lassen“, sagte Giglberger.

Nach der Pause ging dann der spielende Co-Trainer Benedikt Orth voran und egalisierte den Spielstand mit einem gewaltigen Geschoss aus der Distanz (53.). Zuvor hatte Jonas Mayr den Ball erobert und anschließend seinen Partner auf der Doppelsechs angespielt. Orth ist bekannt für seinen kräftigen Schuss, den er später auch noch einmal bei einem gefährlichen Freistoß auspackte.

Nach dem 1:1 spielte dann nur noch der VfB Hallbergmoos und drängte Schwabing ohne jegliche Entlastung in dessen Hälfte. In der Summe wäre der Siegtreffer in gewisser Hinsicht verdient gewesen, aber auf der anderen Seite brachte der große Aufwand nahezu keinen Ertrag. Immer wieder kam der letzte Pass nicht an, und die Angriffe verpufften. „Wir hätten uns eine ganze Menge hundertprozentiger Chancen erspielen können“, berichtete Giglberger. Richtig eng wurde es für die Schwabinger Platzherren immer nur bei ruhenden Bällen.

Somit bleibt unter dem Strich stehen, dass der VfB wie schon bei der 2:3-Niederlage in Unterföhring eine richtig starke Phase hatte und da auch guten Fußball spielte. Die mittelprächtigen vier Punkte nach drei Partien interessieren Giglberger derzeit weniger als die Spielweise. Hier haben die Hallbergmooser nun die Aufgabe, den angestrebten Fußball nicht nur teilweise, sondern über die vollen 90 Minuten zu zeigen. Die in den drei Auswärtsspielen liegengelassenen Zähler schmerzen auch deshalb nicht so sehr, weil derzeit in der Landesliga Südost offensichtlich jeder jeden schlagen kann und keine Mannschaft richtig vornewegmarschiert.