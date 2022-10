1:1 in packendem Spitzenspiel

Am Sonntag trafen im Spitzenspiel der Kreisliga C1 der Zweitplatzierte aus Bissingheim auf den Tabellendritten aus Heißen.

Nach kurzer Abtastphase musste der Heißener Torhüter Philipp Teuffer bereits in der 10. Minute hinter sich greifen. Nach einer Flanke pflückte Paul Kornettka den Ball mit der Brust herunter und schob ins kurze Eck zu seinem 4. Saisontreffer ein. Der Jubel bei den Bissingheimern und dem stimmungsvollen Anhang war überschwänglich. In der Folge stellte der Mülheimer Trainer Rudi Däbler von einer 3er auf eine 4er Kette um und fortan hatten die Heißener mehr Zug zum Tor. Bis zur Halbzeit blieben jedoch auf beiden Seiten die großen Torchancen aus. Zur zweiten Halbzeit kam der SV Heißen mit viel Dampf aus der Kabine. So dauerte es nur neun Zeigerumdrehungen und der eingewechselte Sascha Wenders konnte mit seinem ersten Saisontor den Ausgleich erzielen. Über links hatte sich Lukas Markhoff durchgetankt und schob die Kugel quer durch den Strafraum. Wenders stand goldrichtig und erzielte aus spitzem Winkel den Ausgleich. Jetzt lief der Motor bei den Gästen heiß und über viele sehenswerte Kombinationen spielten sie sich Chancen heraus. Der heißener Kapitän Sebastian Däbler riss das Spiel förmlich an sich und zog sein Team wie eine Diesellok mit sich.