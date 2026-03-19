1:1 in Möttlingen, Ummendorf/Fischbach glänzt, TSV Kirchberg top

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In Ummendorf erlebten die Zuschauer eine beeindruckende Vorstellung der Heimelf. Von Beginn an herrschte eine konzentrierte Atmosphäre auf dem Platz. Bereits in der 13. Minute brachte Dominik Allerdinks die SGM in Führung. Die Gastgeber blieben am Drücker: Julian Haug (26.) behielt vom Punkt die Nerven und verwandelte einen Foulelfmeter zum 2:0-Halbzeitstand.

Direkt nach dem Seitenwechsel schlug die Stunde von Matthias Hatzing (47., 54.), der mit einem schnellen Doppelpack innerhalb weniger Minuten für klare Verhältnisse sorgte. Den Schlusspunkt setzte Luka Wiest (69.), der den Ball zum 5:0-Endstand im Netz unterbrachte und damit den deutlichen Erfolg besiegelte.

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