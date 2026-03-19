 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

1:1 in Möttlingen, Ummendorf/Fischbach glänzt, TSV Kirchberg top

Die Bezirksliga-Nachholspiele in Württemberg in der Übersicht.

von red · Heute, 21:20 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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BZL Oberschwaben
BZL Nordschwarzwald
BL Schwarzwald/Zoll.
Bad Saulgau
Rot b. Lauph

Gleich acht Teams saßen in dieser Woche in drei Bezirksligen nach. Dabei traf Aufstiegshoffnung auf die Abstiegsangst - FuPa gibt den Überblick.

Bezirksliga Nordschwarzwald

Heute, 19:00 Uhr
TSV Möttlingen
TSV MöttlingenMöttlingen
SGM Felldorf/Bierlingen
SGM Felldorf/BierlingenSGM Felldorf/Bierlingen
1
1
Abpfiff

In Möttlingen erlebten die Zuschauer ein packendes Duell, das von Beginn an unter großer Spannung stand. Die Gäste der SGM Felldorf/Bierlingen erwischten einen Start nach Maß: Bereits in der 4. Minute brachte Dogukan Kilicaslan seine Farben in Führung. Möttlingen zeigte sich jedoch unbeeindruckt von dem frühen Rückschlag und investierte viel Energie, um wieder in die Spur zu finden.

Nach dem Seitenwechsel wurde der Einsatz der Heimelf schließlich belohnt. In der 62. Minute war Max Drohla zur Stelle und markierte den Ausgleichstreffer. In der verbleibenden Spielzeit lieferten sich beide Teams einen leidenschaftlichen Kampf um den Siegtreffer, doch die Abwehrreihen ließen keine weiteren Tore mehr zu. Am Ende blieb es bei einem Unentschieden, mit dem beide Mannschaften einen Zähler auf ihr Konto verbuchten.

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Bezirksliga Oberschwaben

Heute, 18:30 Uhr
SGM Ummendorf/Fischbach
SGM Ummendorf/FischbachSGM Ummendorf/Fischbach
VfB Gutenzell
VfB GutenzellGutenzell
5
0
Abpfiff

In Ummendorf erlebten die Zuschauer eine beeindruckende Vorstellung der Heimelf. Von Beginn an herrschte eine konzentrierte Atmosphäre auf dem Platz. Bereits in der 13. Minute brachte Dominik Allerdinks die SGM in Führung. Die Gastgeber blieben am Drücker: Julian Haug (26.) behielt vom Punkt die Nerven und verwandelte einen Foulelfmeter zum 2:0-Halbzeitstand.

Direkt nach dem Seitenwechsel schlug die Stunde von Matthias Hatzing (47., 54.), der mit einem schnellen Doppelpack innerhalb weniger Minuten für klare Verhältnisse sorgte. Den Schlusspunkt setzte Luka Wiest (69.), der den Ball zum 5:0-Endstand im Netz unterbrachte und damit den deutlichen Erfolg besiegelte.

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Heute, 19:30 Uhr
FV Bad Saulgau 04
FV Bad Saulgau 04Bad Saulgau
TSV Kirchberg/Iller
TSV Kirchberg/IllerTSV Kirchberg/Iller
0
4
Abpfiff

Tobias Knoll (38.) brach den Bann und markierte die Führung, woraufhin Alexander Luppold (44.) nur wenig später den Vorsprung ausbaute und für eine beruhigende Halbzeitführung sorgte. Nach dem Seitenwechsel ließen die Gäste nicht locker und hielten den Druck hoch. Dominik Breher (56.) sorgte für weiteren Jubel, bevor erneut Alexander Luppold (62.) mit seinem zweiten Tor den Endstand herstellte. Bad Saulgau bemühte sich zwar um Entlastung, fand jedoch keine Mittel.

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Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

Gestern, 19:00 Uhr
TSV Straßberg 1903
TSV Straßberg 1903TSV Straßbe.
TSV Trillfingen
TSV TrillfingenTrillfingen
2
0
Abpfiff

In Straßberg sahen die Zuschauer ein Duell, das von großer Leidenschaft und unermüdlichem Kampfgeist geprägt war. Die Hausherren zeigten Nervenstärke und schlugen zu einem psychologisch entscheidenden Zeitpunkt zu: In der Nachspielzeit der ersten Hälfte markierte Leon Mathauer (45.+2) die Führung für den TSV Straßberg. Nach dem Seitenwechsel blieb es spannend. Schließlich sorgte Gavin Kraus (86.) mit dem zweiten Treffer für kollektiven Jubel und die endgültige Entscheidung in dieser packenden Begegnung.