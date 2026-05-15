1:1 in letzter Sekunde: Keles sichert Rathenow wichtigen Punkt

In einer für den FSV Optik Rathenow richtungsweisenden Begegnung der NOFV-Oberliga Nord stand beim bereits feststehenden Absteiger FC Viktoria 1889 Berlin alles auf dem Spiel. Die Mannschaft unter Trainer Ingo Kahlisch benötigte im Kampf um den Klassenerhalt jeden Zähler. Dass das Unentschieden erst in der Nachspielzeit zustande kam, verlieh der Partie eine besondere emotionale Tiefe. Der späte Ausgleichstreffer löste am Ende kollektives Durchatmen aus, da ein Punktverlust die Situation vor dem letzten Spieltag massiv verschärft hätte.

Die Torfolge im Berliner Stadion

Das sportliche Geschehen wurde maßgeblich durch zwei Treffer zu psychologisch wichtigen Zeitpunkten bestimmt. Kurz vor dem Pausenpfiff, in der 42. Spielminute, gelang es Ismael Aseko, die Gastgeber vom FC Viktoria 1889 Berlin mit 1:0 in Führung zu bringen. Die Rathenower sahen sich gezwungen, über die gesamte zweite Halbzeit einem Rückstand hinterherzulaufen und drängten kontinuierlich auf den Ausgleich. Die Belohnung für diesen Aufwand folgte erst in der dritten Minute der Nachspielzeit: Ali Ihsan Keles traf zum 1:1-Endstand und sicherte damit den mehr als verdienten Punkt für die Gäste.

Die aktuelle Tabellensituation im unteren Drittel

Nach 29 absolvierten Partien belegt der FSV Optik Rathenow mit nun 36 Punkten den elften Tabellenplatz. Die Konkurrenz im Kampf um den Ligaverbleib bleibt jedoch in Schlagdistanz.

Blick auf das Saisonfinale am Vogelgesang

Nach einer nun folgenden einwöchigen Pokal-Pause richtet sich die gesamte Aufmerksamkeit auf das letzte Pflichtspiel der laufenden Saison. Am Samstag, 30.05.2026, empfängt der FSV Optik Rathenow um 14 Uhr den FC Anker Wismar. Gegen den derzeitigen Tabellenneunten will die Elf von Ingo Kahlisch den letzten Schritt zum endgültigen Klassenerhalt vollziehen. Die Moral aus dem späten Ausgleich in Berlin soll als Rückenwind dienen, um die Spielzeit vor den eigenen Fans am Vogelgesang erfolgreich zu beenden und den Verbleib in der Oberliga abzusichern.