1:1 in Langengeisling – Reinbachers Zirkelkunst sichert dem SVA Palzing ein Remis

Der Traumfreistoß eines Innenverteidigers war dafür verantwortlich, dass die Palzinger Kicker doch noch punkteten. Da war sogar der Coach überrascht.

Palzing – Eine Geschichte über das Fußballjahr 2025 des SVA Palzing wäre auch so eine runde Sache gewesen. Doch Mathias Reinbacher wollte einen Akzent hinzufügen: Der Innenverteidiger zirkelte nun im Auswärtsspiel beim FC Langengeisling kurz vor Schluss einen Freistoß zum 1:1 (1:0) in den Winkel – und sicherte dem Aufsteiger einen Punkt. Damit überraschte er nicht nur seinen Trainer. „Ich habe Matze bisher nur Vollspann schießen gesehen. Ich wusste nicht, dass er solche Freistöße schießen kann“, schmunzelte Enes Mehmedovic.

Palzing war im Duell beim direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt zunächst die bessere Mannschaft, ohne zwingend zu werden. Das lag vielleicht auch daran, dass Fabian Radlmaier angeschlagen ins Spiel ging. Der beste Torschütze des SVA biss auf die Zähne, blieb dieses Mal ohne entscheidende Aktion. In der 32. Minute machte die Wade dann endgültig zu – Radlmaier musste ausgewechselt werden.

Palzing lag hinten – und keiner wusste warum

„Dadurch haben wir etwas den Faden verloren“, sagte Mehmedovic. Und kurz vor der Pause kam es noch schlechter aus Sicht der Gäste, denn Maximilian Maier verwandelte einen Foulelfmeter für Langengeisling. „Wir gehen mit 0:1 in die Halbzeit, ohne dass jemand wirklich weiß, warum wir in Rückstand liegen“, sagte Mehmedovic.

Nach der Pause steigerte sich sein Team, es fehlten aber gute Chancen. In der 80. Minute erhielten die Palzinger einen Freistoß. Eine Sache für Ivan Rakonic. „Unser bester Schütze“, so Mehmedovic. Der Stürmer lief an, schlenzte den Ball über die Mauer – doch er klatschte ans Lattenkreuz. Im Anschluss kam Rakonic bei einer Grätsche zu spät. Dafür kassierte er eine Zehn-Minuten-Strafe. „Ich habe Ivan noch nie grätschen gesehen. Jetzt weiß ich, warum“, witzelte Mehmedovic.

„Mentalitätsmonster“ Marcel Radlmaier als Antreiber

Dass der Coach gut drauf war, hatte vor allem damit zu tun, dass seiner Mannschaft noch das Happy End gelang. Angetrieben von „Mentalitätsmonster“ Marcel Radlmaier spielten die Gäste in Unterzahl auf den Ausgleich.

Als die Nachspielzeit anbrach, hatte Reinbacher seinen Auftritt. Nach einem Foul an der Strafraumgrenze schickte er zwei Mitspieler weg, die ebenfalls schießen wollten, und signalisierte so: Den hau ich rein. So kam es. Der Keeper konnte nur hinterherschauen, wie der Ball zum 1:1 im Winkel einschlug.