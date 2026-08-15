1:1 in Berlin: Greifswalder FC teilt die Punkte

Der Greifswalder FC hat im heutigen Auswärtsspiel der Regionalliga Nordost beim BFC Preussen einen Punkt geholt - 1:1. Nach der Führung durch Janis Juckel kassierte das Team von Trainer Alain Karim noch den Ausgleich per Handelfmeter.
Punkteteilung in der Hauptstadt
Am 2. Spieltag der Regionalliga Nordost trat der Greifswalder FC beim BFC Preussen an. Vor 146 Zuschauern belohnten sich die Greifswalder für ihren Einsatz: Die Mannschaft von Trainer Alain Karim ging in der 62. Minute in Führung, als Janis Juckel den Ball zum 0:1 im Tor unterbrachte. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn bereits in der 65. Minute stellte der BFC Preussen den Gleichstand wieder her. Joscha Wosz verwandelte einen Handelfmeter zum 1:1-Ausgleich für das von Daniel Volbert trainierte Heimteam, was letztlich auch den Endstand bedeutete.
Blick auf die Tabellenränge
Mit diesem Ergebnis rangiert der Greifswalder FC in der aktuellen Tabelle der Regionalliga Nordost auf dem sechsten Platz. Nach fünf absolvierten Spielen verzeichnet die Mannschaft von Alain Karim zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage bei 11:7 Toren sowie acht Punkten. Der BFC Preussen belegt mit zwei Punkten aus fünf Spielen (null Siege, zwei Unentschieden, drei Niederlagen) und 4:9 Toren den 17. Tabellenplatz.
Die nächste Aufgabe im Landespokal
Nach dem Auftritt in der Liga richtet sich die volle Aufmerksamkeit des Greifswalder FC nun auf den Pokalwettbewerb. In der 1. Runde im Landespokal trifft der GFC am Freitag, den 21. August 2026, um 18:00 Uhr auswärts auf den FC-KSG Lalendorf aus der Landesklasse.