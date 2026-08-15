1:1 in Berlin: Greifswalder FC teilt die Punkte

Punkteteilung in der Hauptstadt

Am 2. Spieltag der Regionalliga Nordost trat der Greifswalder FC beim BFC Preussen an. Vor 146 Zuschauern belohnten sich die Greifswalder für ihren Einsatz: Die Mannschaft von Trainer Alain Karim ging in der 62. Minute in Führung, als Janis Juckel den Ball zum 0:1 im Tor unterbrachte. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn bereits in der 65. Minute stellte der BFC Preussen den Gleichstand wieder her. Joscha Wosz verwandelte einen Handelfmeter zum 1:1-Ausgleich für das von Daniel Volbert trainierte Heimteam, was letztlich auch den Endstand bedeutete.

Blick auf die Tabellenränge

Mit diesem Ergebnis rangiert der Greifswalder FC in der aktuellen Tabelle der Regionalliga Nordost auf dem sechsten Platz. Nach fünf absolvierten Spielen verzeichnet die Mannschaft von Alain Karim zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage bei 11:7 Toren sowie acht Punkten. Der BFC Preussen belegt mit zwei Punkten aus fünf Spielen (null Siege, zwei Unentschieden, drei Niederlagen) und 4:9 Toren den 17. Tabellenplatz.