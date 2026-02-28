1:1 im Jahnstadion: SSV Ulm beweist Moral bei Jahn Regensburg

Die Marschroute von Trainer Pavel Dotchev wurde bereits in der Anfangsphase auf eine harte Probe gestellt. Zwar konnte Torhüter Max Schmitt in der 3. Minute eine weite Flanke noch vor dem heranstürmenden Christian Kühlwetter sichern, doch nur drei Minuten später war der Bann gebrochen. Nach einer Flanke von Nicolas Oliveira in den Strafraum köpfte Christian Kühlwetter den Ball unhaltbar in die linke Ecke zur frühen 1:0-Führung für die Mannschaft von Trainer Michael Wimmer (6.). Die Spatzen wirkten in dieser Phase unsortiert und hatten Glück, als ein Fernschuss des Jahn in der 15. Minute nur an den linken Pfosten knallte.

Ulmer Abwehrkampf und Schmitts Paraden

Die Regensburger drückten weiter auf den zweiten Treffer und stellten die Ulmer Defensive vor große Probleme. In der 25. Minute tauchte Eric Hottmann nach einem cleveren Steckpass frei vor dem Tor auf, doch Max Schmitt bewahrte seine Farben mit einer starken Parade vor einem höheren Rückstand. Auch Noel Eichinger (30.) und erneut Christian Kühlwetter, der in der 41. Minute aus kürzester Distanz vergab, ließen beste Gelegenheiten liegen.

Auf Ulmer Seite gab es erste Lebenszeichen in der Offensive, als eine Hereingabe von Leon Dajaku den Fuß von Max Julian Brandt nur knapp verfehlte und der Regensburger Keeper Felix Gebhardt die Kugel sicher aufnahm (37.).

Chessas Geniestreich vor dem Pausenpfiff

Mitten in die Drangphase der Hausherren hinein schlugen die Spatzen eiskalt zurück. In der zweiten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte landete ein herausgeköpfter Freistoß direkt vor den Füßen von Dennis Chessa. Dieser bewies Übersicht und technisches Geschick, nahm die Kugel an und zwirbelte den Ball zum vielumjubelten 1:1-Ausgleich in die Ecke. Mit diesem psychologisch wichtigen Treffer ging es in die Kabine.

Dramatik pur in der Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Zunächst verfehlte Adrian Fein nach Zuspiel des eingewechselten John Xaver Posselt das Tor (63.), bevor Max Schmitt erneut glänzend gegen den frei vor ihm auftauchenden John Xaver Posselt parierte (66.). Die größte Gefahr drohte in der 69. Minute, als Phil Beckhoff den Ulmer Keeper bereits umrundet hatte, sein Schuss jedoch von Luca Bazzoli in höchster Not auf der Linie geklärt wurde. Auch gegen den nächsten Abschluss von Phil Beckhoff aus kurzer Distanz blieb Max Schmitt der Sieger (73.).

Beinahe wäre den Ulmern der Siegtreffer gelungen: Ein langer Einwurf landete in der 90. Minute bei Lucas Röser, dessen Volleyschuss jedoch nur an die Latte krachte. Es blieb beim Unentschieden, bevor es für die Ulmer am kommenden Dienstag gegen die TSG 1899 Hoffenheim II weitergeht.