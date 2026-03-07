1:1 im "emotions-geprägten" Derby zwischen Northeim und SVG Göttingen

Die Gastgeber erwischten den besseren Start in die Partie. In der 21. Minute brachte Dustin Braun Northeim mit 1:0 in Führung. Für die SVG kam es in der ersten Halbzeit zudem zu einer schwierigen Situation, als Jan Hooge in der 28. Minute die Rote Karte sah und die Gäste früh in Unterzahl gerieten.

Kurz nach Wiederanpfiff gelang der Ausgleich. Maximilian Werner traf in der 50. Minute zum 1:1 für die Gäste. Danach entwickelte sich ein intensives Derby, in dem beide Mannschaften um jeden Ball kämpften.

SVG-Trainer Nils Reutter ordnete die erste Hälfte entsprechend ein: „Erste Hälfte ging an Northeim, zweite geht an uns.“ Trotz Unterzahl gelang es seiner Mannschaft nach dem Seitenwechsel, zurück ins Spiel zu finden.

Reutter sprach nach der Partie von einem umkämpften Spiel: „Es war ein Spiel, das vor allem von Northeimer Seite von Härte und Emotionen geprägt war, leider auch ein-, zweimal drüber.“

Am Ende blieb es beim Unentschieden, mit dem die SVG zumindest teilweise zufrieden war. „Auch wenn ein Sieg möglich gewesen wäre, nimmt man den Punkt mit. Drei wären natürlich schöner gewesen.“

Ein kleiner positiver Aspekt bleibt für die Gäste dennoch bestehen: „Zumindest konnten wir weiterhin im Jahr 2026 noch ungeschlagen bleiben. Das ist schon mal ganz gut, aber mehr war es am Ende leider auch nicht.“ Ordnete der Coach die Partie ein.

Tabellarisch bleiben beide Teams Tabellennachbarn und fuhren nach dem 0:0 im Hinspiel das nächste Remis ein